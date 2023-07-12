Шестеро военных подорвались на мине в Ровенской области: двое погибли

ГБР расследует гибель военных во время оборонных мероприятий в Ровенской области.

Источник: пресс-служба Государственного бюро расследований в комментарии УП

Дословно: "Работники ГБР начали досудебное расследование по факту взрыва боеприпаса в Ровенской области из-за которого погибли двое военных. Еще четверо получили ранения различной степени и были госпитализированы".

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Детали: По данным следствия, 10 июля 2023 года около 18:30 во время проведения минирования подступов к объекту сдетонировала одна из мин.

По предварительным данным следствия, мероприятия проводились на безопасном расстоянии и не представляли опасности для объекта или любого населенного пункта вблизи него.

Сейчас следователи ГБР изучают все обстоятельства инцидента и проводят неотложные следственные действия.

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Предварительная квалификация правонарушения - нарушение правил обращения с оружием, повлекшее гибель нескольких лиц.