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СМИ опубликовали текст договоренности G7 о гарантиях безопасности для Украины

"Европейская правда"Среда, 12 июля 2023, 15:40

Страны G7 согласовали многосторонние рамки для предоставления Украине долгосрочных гарантий безопасности, направленных на защиту от будущей агрессии со стороны России.

Источник: Текст документа, который согласовали в рамках саммита НАТО в Вильнюсе и который получило в распоряжение издание Financial Times, сообщает "Европейская правда".

Дословно в документе: "Сегодня мы начинаем переговоры с Украиной, чтобы формализовать... нашу неизменную поддержку Украины, которая защищает свой суверенитет и территориальную целостность, восстанавливает свою экономику, защищает своих граждан и стремится к интеграции в евроатлантическое сообщество".

Детали: В заявлении добавляется, что переговоры с Киевом начнутся немедленно.

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Обязательства, к которым страны, не входящие в G7, также приглашены присоединиться, будут включать поставки "современной военной техники на суше, в воздухе и на море", подготовку украинских военных, обмен разведданными и помощь в сфере киберзащиты.

В обмен на это Киев обязуется провести реформы, в том числе судебной системы и гражданского контроля за вооруженными силами.

Напомним: Ранее в британском правительстве сообщали, что страны "Группы семи" подготовили долгосрочные гарантии безопасности для Украины, которые называют историческими и шагом к завершению текущей фазы войны.

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Глава офиса президента Андрей Ермак считает, что гарантии безопасности от западных партнеров будут предоставлены позже, до весны 2024 года, а не на Вильнюсском саммите НАТО.

Темы: G7Украинагарантии безопасности
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