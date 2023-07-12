Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты днем попали по дому в Херсоне, погиб мужчина

Станислав ПогориловСреда, 12 июля 2023, 16:40
Оккупанты днем попали по дому в Херсоне, погиб мужчина
фото: пресс-служба Херсонской облпрокуратуры

Российские захватчики днем 12 июля в очередной раз обстреляли Херсон из артиллерии, под огонь попал частный дом, житель которого погиб.

Источник: пресс-служба Херсонской облпрокуратуры

Дословно: "По данным следствия, 12 июля 2023 года около 15.20 военнослужащие РФ в очередной раз обстреляли город Херсон. В результате прицельного удара по частному дому погиб мужчина".

Детали: Сообщается, что жена погибшего получила ранения, ей оказали медицинскую помощь.

Реклама:

Также в результате обстрела были повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Данные о количестве пострадавших уточняются.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Темы: Херсонобстрелжертвывойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

МАГАТЭ обнаружило противопехотные мины на периферии Запорожской АЭС

фотоНа Закарпатье обвалился мост через реку: авто упали в воду, есть раненые

фотоРФ обстреляла Константиновку кассетными боеприпасами: погиб ребенок, есть раненые

На Ставке у Зеленского решали, как ответить России за Одессу и зерно

Украина ищет компромисс по экспорту зерна, блокада в ЕС недопустима - Зеленский

фотоВласти Киевщины хотят изменить герб и флаг области

Все новости...
Херсон
РФ обстреляла гумштаб и жилые дома Херсона: есть раненые, в области - погибшая
РФ может атаковать вокзал в Херсоне в ближайшие часы, ОВА просит быть в укрытиях
Враг обстрелял Херсон: пострадал один человек
Последние новости
02:22
обновлено от 02:05В Киеве и ряде областей – воздушная тревога
02:15
обновлено от 01:02В ряде областей – угроза вражеских беспилотников
01:55
Воздушники предупредили об угрозе баллистики на востоке Украины
01:39
США отреагировали на заявление Лукашенко, который пригрозил Польше "вагнеровцами"
00:43
Обстрелы Сумщины: за сутки – более 100 "прилетов"
00:28
МАГАТЭ обнаружило противопехотные мины на периферии Запорожской АЭС
23:51
Россияне перевели энергоблок ЗАЭС в состояние "горячей остановки" - Энергоатом
23:29
Блинкен и глава МИД Румынии обсудили экспорт зерна из Украины
23:13
На востоке Украины воздушная тревога из-за взлета Ту-22 в России
22:44
В Сенате США призвали сохранить помощь Украине и подстраивать ее к ситуации на фронте
Все новости...
Реклама: