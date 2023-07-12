Оккупанты днем попали по дому в Херсоне, погиб мужчина

Российские захватчики днем 12 июля в очередной раз обстреляли Херсон из артиллерии, под огонь попал частный дом, житель которого погиб.

Источник: пресс-служба Херсонской облпрокуратуры

Дословно: "По данным следствия, 12 июля 2023 года около 15.20 военнослужащие РФ в очередной раз обстреляли город Херсон. В результате прицельного удара по частному дому погиб мужчина".

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Детали: Сообщается, что жена погибшего получила ранения, ей оказали медицинскую помощь.

Также в результате обстрела были повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Данные о количестве пострадавших уточняются.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.