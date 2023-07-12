Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Страны G7 согласовали декларацию по "гарантиям безопасности" для Украины

"Европейская правда"Среда, 12 июля 2023, 16:43

Страны "Группы семи" на саммите НАТО в Вильнюсе согласовали рамочный документ о гарантиях безопасности для Украины.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

Документ называется "Совместная декларация о поддержке Украины".

Реклама:

"Важно, что мы, то есть G7, и Владимир собрались снова сегодня, после саммита G7", – сказал премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Президент США Джо Байден в свою очередь поблагодарил президента Зеленского за то, что Украина защищает мир.

"Украина защищает мир", – подчеркнул он.

ВИДЕО ДНЯ

"Сегодня мы запускаем декларацию G7, которая гарантирует безопасность Украины в дальнейшем будущем", – заявил Байден.

Ранее в британском правительстве сообщали, что страны "Группы семи" подготовили долгосрочные гарантии безопасности для Украины, которые называют историческими и шагом к завершению текущей фазы войны.

Глава Офиса президента Андрей Ермак считает, что гарантии безопасности от западных партнеров будут предоставлены позже, до весны 2024 года, а не на Вильнюсском саммите НАТО.

Темы: гарантии безопасностиG7Украина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Суровикин задержан ФСБ и изолирован – росСМИ
Зеленский: Совет Украина-НАТО будет инструментом интеграции, а не партнерства
Россияне днем атаковали Запорожье: 18 раненых, среди них 6 детей
Спецназовцы СБУ отпраздновали 400-ю уничтоженную вражескую цель
Последние новости
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
Все новости...
Реклама: