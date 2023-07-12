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Страны G7 согласовали декларацию по "гарантиям безопасности" для Украины

"Европейская правда"Среда, 12 июля 2023, 16:43

Страны "Группы семи" на саммите НАТО в Вильнюсе согласовали рамочный документ о гарантиях безопасности для Украины.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

Документ называется "Совместная декларация о поддержке Украины".

"Важно, что мы, то есть G7, и Владимир собрались снова сегодня, после саммита G7", – сказал премьер-министр Японии Фумио Кисида.

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Президент США Джо Байден в свою очередь поблагодарил президента Зеленского за то, что Украина защищает мир.

"Украина защищает мир", – подчеркнул он.

"Сегодня мы запускаем декларацию G7, которая гарантирует безопасность Украины в дальнейшем будущем", – заявил Байден.

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Ранее в британском правительстве сообщали, что страны "Группы семи" подготовили долгосрочные гарантии безопасности для Украины, которые называют историческими и шагом к завершению текущей фазы войны.

Глава Офиса президента Андрей Ермак считает, что гарантии безопасности от западных партнеров будут предоставлены позже, до весны 2024 года, а не на Вильнюсском саммите НАТО.

Темы: гарантии безопасностиG7Украина
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