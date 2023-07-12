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Зеленский: Мы не променяем даже село с одним дедом ни на один статус

"Европейская правда"Среда, 12 июля 2023, 19:22
Зеленский: Мы не променяем даже село с одним дедом ни на один статус
Зеленский в Вильнюсе. фото с сайта "Укринформа"

Президент Владимир Зеленский исключил возможность каких-либо компромиссов относительно будущего членства Украины в НАТО в контексте возможных переговоров с государством-агрессором по территориям.

Источник: Зеленский на пресс-конференции 12 июля по итогам Вильнюсского саммита НАТО, цитирует "Европейская правда"

Детали: Глава государства прокомментировал информацию, что США и Германия якобы умышленно уклоняются от предоставления Украине четких временных рамок вступления в Североатлантический альянс на случай, если вопрос членства станет объектом переговоров с РФ.

Прямая речь: "Я уверен, что предательской позиции не будет от Байдена и Шольца, но при этом я должен сказать, что мы никогда не обменяем любой статус на любые наши территории. Даже если это будет одно село, в котором живет один дед.

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Мы не отдадим наших территорий и никогда не будем менять на замороженный конфликт. Этого никогда не будет. Мою позицию четко знают наши партнеры".

Напомним, по информации "Европейской правды", Белый дом выступает против быстрого вступления и приглашения Украины, в частности из-за того, что в команде Байдена считают необходимым оставить для Украины пространство для торговли с Россией. Мол, "а если возникнет идея обменять мир на невступление Украины в НАТО?"

Президент Владимир Зеленский считает, что условия вступления Украины в НАТО, выдвинутые членами Альянса в решении саммита, являются безопасностными. Комментируя решение НАТО о том, что приглашение к вступлению поступит только после "выполнения условий", Зеленский заверил, что у него есть свое понимание того, когда это произойдет.

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Темы: Зеленскийвойна
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