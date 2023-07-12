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Зеленский: Говорил с Байденом об ATACMS, но решения нет

"Европейская правда"Среда, 12 июля 2023, 19:37
Зеленский: Говорил с Байденом об ATACMS, но решения нет
Пуск ракеты ATACMS. Фото из Википедии

Президент Владимир Зеленский во время переговоров с лидером США Джо Байденом спрашивал о переспективах предоставления Украине дальнобойных ракет ATACMS, но так ни о чем и не договорились.

Источник: Зеленский на пресс-конференции в среду по итогам Вильнюсского саммита НАТО, передает корреспондент "Европейской правды"

Детали: Глава государства подтвердил, что в отношении ATACMS "есть такие разговоры, пока решения нет".
Прямая речь: "Лучше не поднимать (этот. – Ред.) вопрос. Потому что есть ожидания людей, военных, всех. И мне кажется, что важно сначала сделать, а потом делиться информацией, как это произошло".

Детали: Зеленский напомнил, что подобные переговоры касались и предоставления Украине кассетных боеприпасов, и начались они "месяцы назад".

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Прямая речь: "Я благодарен президенту Байдену и его команде, что нам удалось получить такой результат. Поэтому подождите, не все сразу".

Детали: Армейские тактические ракетные системы ATACMS – это ракеты класса "земля-земля" с дальностью около 300 километров, что примерно в четыре раза больше, чем ракеты, используемые мобильными системами HIMARS, которые США начали отправлять в Украину в прошлом году.

Напомним: Ранее сообщалось, что в администрации президента США Джо Байдена идут "тихие" дебаты относительно того, стоит ли посылать Украине дальнобойные тактические ракетные системы ATACMS.

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Темы: ЗеленскийБайденоружие
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