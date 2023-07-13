Трамп и Десантис осудили предоставление кассетных боеприпасов Украине

Губернатор Флориды Рон Десантис и экс-президент США Дональд Трамп, которые считаются главными конкурентами за участие в президентских выборах 2024 года от Республиканской партии, выступили против передачи кассетных боеприпасов Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует The Hill.

По словам Трампа, президент США Джо Байден "не должен тянуть нас дальше к Третьей мировой войне, отправляя кассетные боеприпасы в Украину".

Реклама:

В то же время Десантис, отвечая на вопрос во время "Шоу Гови Карра", поддерживает ли он предоставление кассетных бомб в Украину, заявил, что "не делал бы этого".

"Я думаю, что это может привести к эскалации. В принципе, то, о чем я говорил с самого начала – никакого оружия, которое может привести к атакам внутри России или эскалации конфликта. Мы не можем принимать в этом непосредственное участие", – отметил Десантис.

"Я не хочу делать ничего, что может привести к эскалации этого конфликта. Я считаю, что сейчас есть пустой чек (то есть такой, куда можно вписать любую сумму на помощь Украине. – Ред.). Нет четкой цели для победы. И это все затягивается и затягивается", – добавил он.

ВИДЕО ДНЯ

Десантис также уточнил, что опасность заключается в том, что война с РФ может обостриться или "дойти до того, что это будет длиться годами". Кроме того, политик выразил беспокойство, что поставки оружия Украине могут "уменьшить запасы США и лишить возможности реагировать на потребности во всем мире".

Ранее претендентка на место кандидата в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли раскритиковала своих конкурентов за номинацию Дональда Трампа и Рона Десантиса, в частности за позицию относительно войны РФ против Украины.

Соединенные Штаты объявили о новой военной помощи для поддержки украинской армии, которая включает кассетные боеприпасы.

Заявление Вашингтона вызвало критику со стороны неправительственных организаций и смутило несколько европейских стран и Канаду, поскольку кассетные боеприпасы считаются более опасными для гражданского населения и существует конвенция, страны-участницы которой отказываются от их использования и хранения.