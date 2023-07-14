Россия создает "сеть тюрем" для украинцев – АР

Россия собирается построить еще десятки тюрем для удерживания как военных, так и гражданских украинцев.

Источник: Associated Press со ссылкой на правительственный документ, которым агенство располагает

Детали: Издание отмечает, что тысячи украинских гражданских лиц содержатся в сети официальных и неофициальных тюрем по всей России и на оккупированных ею территориях, где они подвергаются пыткам, психологическому насилию и даже рабскому труду.

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И Россия планирует построить еще десятки таких тюрем.

AP пообщалось с десятками людей, среди которых 20 бывших заключенных, а также бывшие военнопленные, семьи более десятка гражданских лиц, находящихся под стражей, два офицера украинской разведки и правительственный переговорщик.

Их рассказы, а также спутниковые снимки, социальные сети, правительственные документы и копии писем, предоставленные Красным Крестом, подтверждают широкомасштабную российскую систему содержания под стражей и жестокого обращения с гражданскими лицами, что нарушает Женевские конвенции.

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По данным агентства, жестокое обращение включает неоднократные удары электрическим током, избиения, приводящие к трещинам в черепе и переломам ребер, а также имитацию удушения.

Каждый бывший заключенный, опрошенный AP, сказал, что пытки были постоянным явлением, а многие сообщили, что были свидетелями смертей.

При этом Россия не признает, что удерживает гражданских лиц.

"Некоторые заключенные используются на рабских работах по копанию окопов для российских солдат и массовых захоронений. Заключенные являются будущими разменными монетами в обмене на российских солдат, хотя международное право запрещает обменивать гражданских на военнопленных", – отмечает издание.