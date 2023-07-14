Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Кулеба объяснил осторожность НАТО относительно приглашения Украины: "опасаются скорости"

"Европейская правда"Пятница, 14 июля 2023, 10:37

Причина крайне осторожной формулировки в коммюнике НАТО относительно перспектив членства Украины – желание ключевых союзников снизить риски, отметил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью ICTV.

После упоминания Кулебы о том, что за закрытыми дверями партнеры фактически говорят, что "вопрос решен, Украина будет в НАТО", его спросили, почему в таком случае формулировка в коммюнике саммита очень нерешительная.

Реклама:

"Думаю, причина в том, что ключевые наши партнеры, которые реально определяли, насколько далеко НАТО может зайти в Вильнюсе, опасаются скорости. То есть они абсолютно согласны с тем, что Украина "приедет в пункт назначения" и будет членом НАТО. Но у них есть страх, что если слишком быстро ехать, можно попасть в аварию. А они хотят этого избежать, они хотят безопасно добраться до этой точки", – пояснил Дмитрий Кулеба.

Ведущий отметил, что у Альянса была опция "пояса безопасности" – сделать для Украины политическое приглашение, которое еще не создает никаких обязательств.

Кулеба ответил, что именно этот аргумент приводила украинская сторона, и убедить союзников пытались месяцами.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, решение Вильнюсского саммита содержит довольно позитивные формулировки относительно Украины. В частности, саммит НАТО согласился изъять требование о Плане действий по членству на пути Украины в Альянс. В то же время союзники дали понять, что пригласят Украину присоединиться к НАТО, "когда будут достигнуты условия".

В решении саммита нет перечня условий, которые должна выполнить Украина. Но, по данным "Европейской правды", среди них также будут и политические, то есть связанные с реформами.

Читайте также: Альянс без плана действий: почему саммит НАТО в Вильнюсе стал провалом и что стоит делать Украине,

а также: Оружие в обмен на реформы: все о "гарантиях безопасности" Украины, объявленных на саммите НАТО.

Темы: Кулеба ДмитрийНАТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Кулеба Дмитрий
Кулеба и Столтенберг обсудили вступление Украины в НАТО
Кулеба обсудил со Столтенбергом о вступлении Украины в НАТО
Кулеба раскритиковал намерения государств ЕС продлить запрет на зерно из Украины
Последние новости
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
Все новости...
Реклама: