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Министр обороны Британии подтвердил, что уйдет с должности и не будет баллотироваться

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 15 июля 2023, 21:45
Министр обороны Британии подтвердил, что уйдет с должности и не будет баллотироваться
Бен Уоллес, фото Getty Images

Министр обороны Британии Бен Уоллес подтвердил информацию о своих планах уйти с должности и заявил, что не будет участвовать в следующих выборах.

Источник: Уоллес в интервью The Times, пишет "Европейская правда".

Детали: Уоллес, который дольше всех среди консерваторов занимает должность министра обороны, подтвердил намерения покинуть пост во время следующих перестановок в правительстве, которые ожидаются осенью, а также то, что не собирается баллотироваться как депутат на следующих выборах.

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"Я не буду выдвигаться в следующий раз", – заявил Бен Уоллес. В то же время, он добавил, что не собирается досрочно складывать мандат и создавать потребность дополнительных выборов.

Министр напомнил, что его путь в политику начинался с парламента Шотландии в 1999 году, и где-то семь лет он "провел с тремя телефонами у кровати".

Уоллес сообщил премьеру Риши Сунаку о своих намерениях еще 16 июня и сначала хотел держать новость в тайне до более благоприятного момента, когда это известие не способствовало бы нарративу о падении поддержки Консервативной партии.

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На вопрос о том, какие мысли мешают ему спать ночью, Уоллес сказал, что это сочетание "продолжающейся угрозы от России Владимира Путина, все более агрессивного Китая и террористических групп", и отметил, что действительно обеспокоен по поводу российской угрозы в будущем.

Информация о намерениях Уоллеса уходить с должности сначала появилась в СМИ неофициально.

Одной из причин его решения называют то, что британскому премьеру не удалось убедить президента США Джо Байдена и других лидеров в том, что Уоллес должен стать следующим генсеком НАТО.

Наиболее вероятным преемником Уоллеса на посту главы Минобороны Британии называют главного секретаря казначейства Джона Глена.

Также возможными преемниками считаются министр безопасности Том Тугендхат и бывший министр внешней торговли Энн-Мари Тревельян.

Предыстория:

  • Уоллес на полях саммита НАТО в Вильнюсе призвал Украину выражать больше благодарности партнерам за оказанную военную поддержку вместо того, чтобы постоянно ставить требования по разблокированию новых видов вооружений. 
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона всегда была благодарна Британии за оказанную помощь.
  • После этого Уоллес заявил, что его слова были искажены.

Темы: Великобританиявиборы
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