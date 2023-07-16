WP: Минные поля – самое большое препятствие для украинского контрнаступления

Контрнаступление Украины продвигается медленно, поскольку территории перед российскими оборонительными укреплениями плотно заминированы. Накануне контрнаступления Украина получила менее 15% от всего саперного и инженерного оборудования, которое просила у западных партнеров.

Источник: The Washington Post

Дословно: "По словам солдат, длительная подготовка к контрнаступлению, которое началось около месяца назад на многих участках поля боя на востоке и юге Украины, дала россиянам время на подготовку. Территории глубиной от 3 до 10 миль (около 5-16 км – ред.) перед основными опорными пунктами россиян были плотно заминированы противотанковыми и противопехотными минами и растяжками. По их словам, эти оборонительные сооружения успешно сдерживают украинское наступление.

В результате, по словам украинских военнослужащих, украинские силы изменили стратегию. Вместо того, чтобы пытаться прорваться с помощью боевых машин пехоты и боевых танков, которые западные союзники предоставили Украине для контрнаступления, подразделения продвигаются вперед медленно, пешком".

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Детали: Как пишет WP, борьба Украины на минных полях выявила уязвимость бронетранспортеров и танков – особенно новоприбывших американских боевых машин "Брэдли" и немецких танков "Леопард", которые официальные лица считали ключевыми для Украины, чтобы отвоевать оккупированную россиянами территорию.

"Эти машины получили положительные отзывы от солдат – даже после подрыва на минах большинство людей, находившихся в них, выживают, получив лишь незначительные ранения - но они не смогли самостоятельно прорвать российскую оборону", – пишет газета.

По словам Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, Украине нужно специальное дистанционное оборудование для разминирования. В интервью WP он рассказал, что Украина использует предоставленные США системы M58 Mine Clearing Line Charge (MICLIC), но "они также уничтожаются", а потому "их нужно много".

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Высокопоставленный украинский чиновник, который говорил с WP на условиях анонимности, рассказал, что Киев получил менее 15% от того количества саперного и инженерного оборудования, в том числе MICLIC, которое просил у западных партнеров накануне контрнаступления. Часть этого оборудования прибыла только на прошлой неделе, сообщил чиновник.

Министр обороны Украины Алексей Резников и Залужный сообщили WP, что они проинформировали своих западных коллег о том, что им срочно нужно больше систем разминирования, таких как торпедные взрывные заряды "Бангалор".

"Минные поля – это одна из проблем, которая, безусловно, влияет на темпы наступления. Это проблема, которую мы видим. Можно ли было ее решить быстрее? Можно было. Как ее можно было бы решить? Генерал Милли (председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли – ред.) знает. Другой вопрос, может ли он в этом помочь? Я не знаю", – сказал Залужный.

Американские официальные лица заявили WP, что они предоставили Украине почти все виды оборудования, которые она просила накануне контрнаступления. Чиновники отметили, что не всегда возможно предоставить то количество, которое просит Украина, но сказали, что, в частности, по системам MICLIC, Вашингтон работает над тем, чтобы вскоре предоставить больше не только самой системы, но и зарядов, которые она использует для подрыва длинных рядов мин.

Чиновники также сообщили газете, что решение США предоставить Украине спорные кассетные боеприпасы предоставит Киеву огневое преимущество, что позволит украинским военным иметь достаточно времени и пространства для использования имеющегося у них инженерного оборудования.

Украинские военнослужащие, участвующие в контрнаступлении, рассказали WP, что, поскольку систем разминирования очень мало, они стали легкой мишенью для российских войск, которые приоритетно наносят удары по ним.

Как отмечает газета, глубина и плотность минных полей является значительной проблемой вдоль южной линии фронта в Запорожской области, где россияне ожидали, что украинцы пойдут в атаку и попытаются перерезать сухопутный коридор через оккупированный регион, который соединяет российскую границу с Крымом.

"Местность в этом районе – это преимущественно раскидистые открытые поля, где украинцам не было где замаскировать свою крупную технику и транспортные средства. По словам солдат, россияне выбрали для своих позиций возвышенности", – пишет WP.

Командир инженерно-саперного подразделения 47-й механизированной бригады с позывным Оскар рассказал WP, что его группа получила немецкий танк для разминирования Wisent, который использовала перед началом контрнаступления в Запорожской области. Этот танк и подобные советские модели успешно разминировали некоторые пути для первого наступления подразделений бригады.

"Но сейчас их использование уже неэффективно, потому что враг ожидает появления такой техники, которая массивная, шумная, которую легко заметить и, соответственно, нанести удар", – сказал Оскар.

Другой офицер 47-й бригады рассказал WP, что в первый день контрнаступления некоторые подразделения бригады на боевых машинах "Брэдли" и танках "Леопард" по ошибке выбрали неправильный маршрут, попав на минное поле, вместо того, которое было заранее подготовлено саперами.

Впереди колонны, рассказывает газета, шли машины разминирования, но группа была вынуждена остановиться, когда машины, ехавшие позади, неожиданно наткнулись на мины и оказались в ловушке. Хаос создал скопление машин в одном месте. Тогда россияне начали атаковать украинцев с вертолетов и противотанковыми ракетами, серьезно повредив и уничтожив несколько БТРов и танков. По словам украинского офицера, некоторым подразделениям, которые оставили свою технику, все же удалось захватить российские окопные позиции.

"Когда враг видит перед собой даже танк "Леопард" и специальную инженерную технику, он в первую очередь уничтожит спецтехнику. Потому что без нее все остальные не пройдут. Только за несколько дней наступления было уничтожено несколько таких машин вместе с экипажами", – рассказал офицер.

Поскольку россияне с помощью беспилотников, пишет WP, выискивают системы разминирования, чтобы поразить их артиллерией и ракетами, украинцы пытаются вручную выполнять работы по разминированию.

"Саперные подразделения – иногда группа всего из четырех человек – часто ждут сумерек, чтобы расчистить пути, поскольку днем они слишком заметны, а в темноте их можно увидеть с помощью приборов ночного видения", – рассказывает газета.

Саперы рассказали WP, что ходить с металлоискателем нереально, потому что они слишком заметны, а потому они ползают, ища мины.

"Это нас очень замедляет, потому что работа сапера требует времени и спокойствия. В таких условиях выполнять нашу работу невозможно", – сказал подполковник Николай Мороз, командир инженерно-саперного батальона 128-й горно-штурмовой бригады.

Кроме того, пишет газета, россияне сбрасывают с беспилотников мины на участки, которые очистили украинские саперы, а позиции, до которых добираются украинцы, могут быть уже заминированы.

Поскольку украинские солдаты передвигаются пешком, а не на новой западной технике, пополнять запасы боеприпасов и эвакуировать раненых стало сложнее, добавляет WP.

"Мы готовились, но россияне также готовились. Они понимают, что инженерная техника сейчас решает ключевую проблему и меняет правила игры, поэтому они хотят уничтожить ее первой. Я направил еще одно письмо всем нашим партнерам, чтобы они сейчас сосредоточились на этом", – резюмировал министр обороны Украины Алексей Резников.