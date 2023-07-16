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Президент Болгарии заявил, что Украина "настаивает на войне", а Европа "платит за все"

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 16 июля 2023, 08:42
Президент Болгарии заявил, что Украина настаивает на войне, а Европа платит за все
РУМЕН РАДЕВ, ФОТО: GETTY IMAGES

Президент Болгарии Румен Радев заявил, что Украина "настаивает на ведении войны" против России, а за все платит якобы Европа.

Источник: "Европейская правда", сообщает "Свободная Европа"

Прямая речь Радева: "Украина настаивает на том, чтобы продолжать вести эту войну, но счета платит вся Европа".

Детали: Это новый тезис главы государства относительно войны. До сих пор Радев призывал Болгарию придерживаться позиции "нейтралитета".

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Радев с начала российского вторжения отстаивает позиции, близкие к позициям Кремля. Он часто использует слово "конфликт" вместо "война", заявляет, что выступает против предоставления оружия для защиты Киева. Он также выступает против экономических санкций против России.

Радев призывает к переговорам между Киевом и Москвой и мирному решению войны. Последний раз это происходило во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Софию в начале месяца. Тогда Зеленский отстаивал позицию Киева, что война не имеет мирного решения. Одним из главных требований Украины для достижения мира является полный вывод российских войск со всех оккупированных украинских территорий, чего Россия отказывается делать.

"Наши правители неистово пытаются убедить нас, что, посылая военную помощь, они, наоборот, повышают нашу безопасность. Этот конфликт углубляется, жертв становится все больше", – сказал Радев.

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Болгария, которая является членом НАТО и Европейского Союза, уже дважды отправляла военную помощь Украине. Первая партия была отправлена назначенным Радевым временным правительством, которое было обязано сделать это решением Народного собрания.

Премьер Болгарии Николай Денков прокомментировал последние заявления Радева, заявив, что "Российская Федерация является наиболее значимой и прямой угрозой для безопасности стран-членов Североатлантического договора, а также для мира и стабильности в евроатлантическом регионе".

Прямая речь Денкова: "Мой вопрос заключается в том, когда наш президент имел свое мнение – когда он подписывал эти цитаты, или когда сегодня он повторяет некоторые российские заявления, которые не имеют ничего общего с тем, что члены ЕС и НАТО представляют как позицию..

Национальный интерес Болгарии заключается в том, чтобы прекратить войну, чтобы Россия вывела свои войска из Украины, чтобы Украина стала членом НАТО и чтобы мы наращивали свою обороноспособность в полном соответствии с региональными планами, которые НАТО принял в Вильнюсе".

Больше деталей: Украинское посольство в Софии также отвергло слова Радева. Дипломаты подчеркнули, что Украина стремится к миру и прилагает все усилия для его достижения.

"Обвинение Украины, которая подверглась вероломному нападению северного соседа, в продолжающейся войне – один из самых распространенных тезисов поддержки российской пропаганды и гибридной войны в Европе", – говорится в заявлении.

В посольстве подчеркнули, что предоставление Украине оборонительных средств не ведет к увеличению количества жертв и разрушений, а наоборот позволяет спасти больше жизней простых граждан.

Темы: Болгарияпропагандавойна
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