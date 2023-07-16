Склад ракет россиян уничтожили утром возле Луганска - Стратком
Воскресенье, 16 июля 2023, 15:50
Центр стратегических коммуникаций сообщил, что утром 16 июля в Луганске был уничтожен российский склад ракет.
Источник: Стратком
Детали: Стратком обнародовал фото и видео, уточнив, что это Силы обороны уничтожили склад ракетного вооружения во временно оккупированном Юбилейном, что на Луганщине.
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Предыстория: Утром 16 июля местные жители и российские пропагандисты сообщали о взрывах в Луганске.
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