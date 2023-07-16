Склад ракет россиян уничтожили утром возле Луганска - Стратком

Центр стратегических коммуникаций сообщил, что утром 16 июля в Луганске был уничтожен российский склад ракет.

Источник: Стратком

Детали: Стратком обнародовал фото и видео, уточнив, что это Силы обороны уничтожили склад ракетного вооружения во временно оккупированном Юбилейном, что на Луганщине.

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Предыстория: Утром 16 июля местные жители и российские пропагандисты сообщали о взрывах в Луганске.