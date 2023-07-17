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Потери оккупантов перевалили за 238 тысяч вояк

Ирина БалачукПонедельник, 17 июля 2023, 08:11
Потери оккупантов перевалили за 238 тысяч вояк
Украинский воин на танке. Фото Генштаба ВСУ из Facebook

Россия продолжает нести потери в войне против Украины − только за минувшие сутки защитники уничтожили около 620 вражеских солдат, 8 танков, 8 ББМ, 23 артиллерийские системы и 8 беспилотников.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.07.23 ориентировочно составили:

  • личного состава − около 238 300 (+620) человек ликвидировано,
  • танков − 4 115 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин − 8 034 (+8) ед,
  • артиллерийских систем − 4 504 (+23) ед,
  • РСЗО − 685 (+4) ед,
  • средств ПВО − 428 (+3) ед,
  • самолетов − 315 (+0) ед,
  • вертолетов − 310 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 3 828 (+8) ед,
  • крылатых ракет − 1 273 (+0) ед,
  • кораблей/катеров − 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 7 059 (+15) ед,
  • специальной техники − 677 (+11) ед.

Данные уточняются.

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Темы: РосcиявойнаГенштаб
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