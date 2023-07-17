Потери оккупантов перевалили за 238 тысяч вояк

Украинский воин на танке. Фото Генштаба ВСУ из Facebook

Россия продолжает нести потери в войне против Украины − только за минувшие сутки защитники уничтожили около 620 вражеских солдат, 8 танков, 8 ББМ, 23 артиллерийские системы и 8 беспилотников.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.07.23 ориентировочно составили:

личного состава − около 238 300 (+620) человек ликвидировано,

танков − 4 115 (+8) ед,

боевых бронированных машин − 8 034 (+8) ед,

артиллерийских систем − 4 504 (+23) ед,

РСЗО − 685 (+4) ед,

средств ПВО − 428 (+3) ед,

самолетов − 315 (+0) ед,

вертолетов − 310 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня − 3 828 (+8) ед,

крылатых ракет − 1 273 (+0) ед,

кораблей/катеров − 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн − 7 059 (+15) ед,

специальной техники − 677 (+11) ед.

Данные уточняются.

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