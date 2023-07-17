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В офисе на Печерске мужчина открыл стрельбу и ранил работника охранной фирмы − полиция

Ирина БалачукПонедельник, 17 июля 2023, 09:03
В офисе на Печерске мужчина открыл стрельбу и ранил работника охранной фирмы − полиция
Фото полиции

Мужчина выстрелил в работника охранной фирмы в одном из офисов в Печерском районе Киева утром 17 июля: охранник ранен, злоумышленника задержали.

Источник: Нацполиция в Telegram

Дословно полиция: "Утром неизвестный зашел в офисное помещение на улице Бойчука, в результате чего сработала сигнализация. По прибытию наряда частной охраны, мужчина выстрелил в сторону сотрудников и ранил одного из них".

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Детали: Далее вооруженный нарушитель забаррикадировался в офисном помещении. 

 
фото полиции 

Его задержали бойцы КОРД в результате спецоперации.

Злоумышленником оказался владелец офиса, 1980 года рождения. Мотивы такого поступка устанавливаются. 

ВИДЕО ДНЯ
 
фото полиции

По данному факту начали уголовное производство ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины − покушение на умышленное убийство.  

Мужчине грозит до 15-ти лет лишения свободы.

Темы: Киевполиция
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