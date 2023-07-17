В офисе на Печерске мужчина открыл стрельбу и ранил работника охранной фирмы − полиция
Мужчина выстрелил в работника охранной фирмы в одном из офисов в Печерском районе Киева утром 17 июля: охранник ранен, злоумышленника задержали.
Источник: Нацполиция в Telegram
Дословно полиция: "Утром неизвестный зашел в офисное помещение на улице Бойчука, в результате чего сработала сигнализация. По прибытию наряда частной охраны, мужчина выстрелил в сторону сотрудников и ранил одного из них".
Детали: Далее вооруженный нарушитель забаррикадировался в офисном помещении.
Его задержали бойцы КОРД в результате спецоперации.
Злоумышленником оказался владелец офиса, 1980 года рождения. Мотивы такого поступка устанавливаются.
По данному факту начали уголовное производство ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины − покушение на умышленное убийство.
Мужчине грозит до 15-ти лет лишения свободы.