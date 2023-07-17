В Киеве пройдут учения защитников: попросили не ходить в лес в одном из районов
Понедельник, 17 июля 2023, 11:38
Столичные власти сообщили, что в лесничестве Дарницкого района с 17 по 20 июля будут проходить учения группировки сил и средств обороны Киева.
Источник: Киевская городская военная администрация
Дословно: "В пределах лесничества Дарницкого района будут проходить учения группировки сил и средств обороны Киева.
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Они продлятся с 17 по 20 июля.
Просим киевлян воздержаться от посещения лесов в этот период".
Детали: В КГВА напомнили, что снимать и обнародовать видео- и фотоматериалы передвижения военных и техники - строго запрещено.
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