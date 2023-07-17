Кулеба отправляется в Нью-Йорк
Понедельник, 17 июля 2023, 12:08
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба начинает рабочий визит в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на МИД
Детали: Кулеба будет находиться в США 17-18 июля.
В понедельник он примет участие в министерском заседании Совбеза ООН относительно агрессии России против Украины и мероприятии высокого уровня к 25-й годовщине Римского статута Международного уголовного суда.
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18 июля Кулеба выступит на дебатах Генассамблеи ООН относительно ситуации на временно оккупированных территориях Украины.
Также в программе визита ряд двусторонних переговоров с иностранными коллегами, руководством Программы развития ООН и встреча с группой постоянных представителей африканских государств при ООН.
Предыстория:
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- Недавно Кулеба говорил, что пока не наблюдает активизации призывов к переговорам с Россией, однако ожидает этого до конца года.
- Также он призвал партнеров не слушать угрозы России относительно предоставления Украине западных истребителей.