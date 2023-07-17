Кулеба отправляется в Нью-Йорк

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба начинает рабочий визит в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на МИД

Детали: Кулеба будет находиться в США 17-18 июля.

В понедельник он примет участие в министерском заседании Совбеза ООН относительно агрессии России против Украины и мероприятии высокого уровня к 25-й годовщине Римского статута Международного уголовного суда.

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18 июля Кулеба выступит на дебатах Генассамблеи ООН относительно ситуации на временно оккупированных территориях Украины.

Также в программе визита ряд двусторонних переговоров с иностранными коллегами, руководством Программы развития ООН и встреча с группой постоянных представителей африканских государств при ООН.

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