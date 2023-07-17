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СБУ задержала агента ФСБ, который докладывал в РФ о последствиях удара по Краматорску

Алена МазуренкоПонедельник, 17 июля 2023, 12:31
СБУ задержала агента ФСБ, который докладывал в РФ о последствиях удара по Краматорску
фото СБУ

Контрразведчики Службы безопасности задержали в Донецкой области информатора ФСБ, который собирал данные и посылал оккупантам данные о последствиях ракетного удара РФ по кафе в Краматорске 27 июня.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: "СБУ задержала информатора, который "отчитывался" фсб о последствиях российского удара по кафе в Краматорске...

Это задание он получил сразу после воздушной атаки на город.

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Больше всего ФСБ интересовала информация о количестве погибших и травмированных людей в результате огневого поражения.

Также агрессор пытался получить максимум сведений о возможной принадлежности пострадавших к Силам обороны Украины".

Детали: Также информатор ФСБ отслеживал места базирования и перемещения украинских защитников в Краматорске.

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Развединформация нужна была оккупантам для подготовки новых воздушных ударов по региону.

СБУ разоблачила и задержала злоумышленника во время выполнения им нового вражеского задания в Краматорске.

 

По данным следствия, информатором оказался местный житель, которого спецслужба РФ привлекла к сотрудничеству весной этого года.

В поле зрения агрессора он попал из-за антиукраинских комментариев в различных телеграмм-каналах.

Дальнейшую коммуникацию осуществляли через мессенджер. Для конспирации фигурант зарегистрировал свой аккаунт под вымышленным именем.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении.

Сейчас он находится под стражей.

 
 

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Темы: СБУКраматорсквойна
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