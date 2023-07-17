В Кремле заявили об остановке "зерновой сделки"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 17 июля заявил об остановке действия "зерновой сделки".

Источник: Пескова цитирует издание "РБК", пишет "Европейская правда"

Прямая речь: "Фактически договоренности прекратили действие сегодня".

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Детали: Причиной разрыва договоренности Песков назвал то, что "не выполнена часть соглашения, которая касается России".

Мол, как только российская часть договоренностей будет выполнена, Россия немедленно вернется к выполнению соглашения.

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила "РИА Новости", что Россия в понедельник официально проинформировала Турцию и Украину, а также секретариат ООН о возражениях против продления "зерновой сделки".

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В последнее время Россия регулярно угрожала не продлевать действие зернового коридора, несмотря на призывы ООН и Турции, которые стали посредниками договоренности.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу заявил, что он и президент России Путин придерживаются одного мнения о продлении действия "зерновой сделки".

Впоследствии в Кремле опровергли заявления турецкого президента.

По данным СМИ, ЕС рассматривал вопрос об уступках российскому банку ради "зерновой сделки". В частности, речь шла о создании дочерней компании подсанкционного "Россельхозбанка" для восстановления его связи со SWIFT.