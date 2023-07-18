Враг сосредотачивает усилия на 5 направлениях – сводка

Российские войска сосредотачивают свои усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, за минувшие сутки произошло 36 боевых столкновений.

Источник: утренняя сводка Генштаба

Дословно: "Сегодня (18 июля - ред.) ночью российская федерация нанесла очередной ракетный удар иранскими ударными БпЛА типа "Shahed". Информация о последствиях этой террористической атаки пока уточняется".

Детали: За прошедшие сутки враг нанес 5 ракетных ударов из ЗРК С-300, более 40 авиационных ударов и совершил около 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди детей и гражданского населения, разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

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Противник сосредоточивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – за прошедшие сутки состоялось 36 боевых столкновений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. Нанес авиационный удар в районе Белополья Сумской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, в частности, пострадали Чуйковка, Бояро-Лежачи, Искрисковщина, Павловка Сумской области и Волчанск, Караичное и Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении украинские воины стойко держат оборону.

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В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия западнее Лимана Первого на Харьковщине. Нанес авиационные удары в районах Кисловки и Котляровки. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Новомлинск, Двуречная, Западное, Купянск и Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе западнее Дибровы и восточнее Веселого Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Тернов и Спирного - Донецкой. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское и Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Спирное, Берестовое и Роздоловка в Донецкой области.

На Бахмутском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника защитники успешно отбили атаки противника в районах Миньковки, юго-восточнее Орехово-Васильевки, юго-восточнее Богдановки и возле Ивановского Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Богдановки и Александро-Шультино. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, среди них Краматорск, Константиновка, Часов Яр, Плещеевка, Александро-Шультино, Северное и Екатериновка Донецкой области.

На Авдеевском направлении тоже под вражеским огнем авиации, Силы обороны отбили все атаки в районе города Авдеевка Донецкой области.

В то же время враг совершил артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности это Новоандреевка, Новобахмутовка, Керамик, Авдеевка, Невельское и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны успешно продолжают сдерживать наступление российских войск в районвх города Марьинка и у Красногоровки. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка, Острое, Веселый Гай и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Макаровки, Благодатного, Новодаровки и Комара Донецкой области. Осуществил обстрелы населенных пунктов Благодатное, Угледар, Пречистовка, Нескучное, Новодаровка и Ровнополь в Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредоточивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения украинских войск. Нанес авиационный удар в районе Орехова Запорожской области. Осуществил артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, среди них Свободное Поле, Времовка Донецкой области; Железнодорожное, Верхняя Терса, Гуляйпольское, Преображенка и Белогорье Запорожской области; Михайловка, Новоберислав, Никольское, Инженерное, Кизомыс Херсонской области и город Херсон. Пострадал и Очаков Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, ведут мероприятия контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники. Также защитники уничтожили 3 ударных БпЛА противника типа "Шахед-136" и 6 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили район сосредоточения живой силы противника, две тяжелых огнеметные системы залпового огня ТОС-1А "Солнцепёк", 27 артиллерийских средств на огневых позициях, склад боеприпасов и станцию РЭБ оккупантов.