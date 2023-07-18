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Контрактница ВСУ сливала россиянам секретные данные, ее завербовал "Димка" – СБУ

Елена РощинаВторник, 18 июля 2023, 14:38
Контрактница ВСУ сливала россиянам секретные данные, ее завербовал Димка – СБУ
Контрактница ВСУ, которую подозревают в измене, фото СБУ

Военная контрразведка Службы безопасности Украины во время спецоперации в Херсонской области задержала украинскую военнослужащую по подозрению в государственной измене и сотрудничестве с российской разведкой. 

Источник: Служба безопасности Украины, Специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона

Детали: По данным СБУ, контрактница одной из воинских частей ВСУ, которая дислоцируется на Херсонщине и выполняет боевые задачи на передовой, по указанию российской спецслужбы собирала разведданные о беспилотных летательных аппаратах Сил безопасности и обороны Украины. 

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Прежде всего врага интересовали места применения украинских дронов-разведчиков на правом берегу Днепра в Херсонской области. 

Также агент ГРУ пыталась собрать максимум информации о возможных контрнаступательных операциях украинских войск. 

Кроме этого, она отслеживала огневые позиции противовоздушной обороны ВСУ на территории региона, добавляет СБУ

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По данным украинской спецслужбы, оккупанты обещали женщине "эвакуировать" ее в РФ и выдать российский паспорт, если она успешно выполнит их задачи. 

Сотрудники СБУ задержали женщину-солдата 16 июля при попытке получить секретную информацию об украинских военных объектах. 

 

По данным следствия, контрактница ВСУ была дистанционно завербована в начале 2023 года кадровым сотрудником российского ГРУ с позывным "Димка". 

В поле зрения российской спецслужбы она попала через подписку на различные группы военного направления в запрещенной соцсети "Вконтакте". 

В дальнейшем предательница общалась с агрессором через один из мессенджеров, а полученную информацию передавала в виде электронных координат с фотографиями объектов. 

Во время обысков у фигурантки обнаружили мобильный телефон, который она использовала в "разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ". 

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). 

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение. 

Спецоперацию проводили под процессуальным руководством Херсонской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона.

Досудебное расследование уголовного производства осуществляют следователи следственного отдела УСБУ в Херсонской области, при оперативном сопровождении сотрудников Департамента военной контрразведки СБУ оперативной группировки войск "Херсон".

Темы: Вооруженные силыгосизменаСБУХерсонская область
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