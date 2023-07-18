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В Раде предлагают восстановить финансовую отчетность партий

Алена МазуренкоВторник, 18 июля 2023, 16:39
В Раде предлагают восстановить финансовую отчетность партий
фото: "СН"

Народные депутаты зарегистрировали в Раде законопроект № 9419-1, который предусматривает возобновление обязанности партий подавать финансовые отчеты, в том числе за прошлые годы.

Источник: общественное движение "ЧЕСНО"

Детали: Инициатором законопроекта выступил вице-спикер Александр Корниенко, а также "слуги народа" Давид Арахамия, Елена Шуляк, председатель фракции "Голоса" Александра Устинова и ряд других нардепов.

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Среди них есть представители трех партий, получающих государственное финансирование - "Слуги народа", "Батькивщины" и "Европейской солидарности".

Нардепы предлагают, чтобы в течение 90 дней со дня вступления закона в силу эти партии подали в НАПК отчеты за периоды действия карантина и военного положения.

Для партий, не имеющих госфинансирования, срок составляет 120 дней.

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Для проверки НАПК отводится 60 дней, еще на 60 дней откладывается вступление в действие соответствующих положений.

То есть на подачу первых отчетов можно ожидать до пяти месяцев.

Корниенко убежден, что этот законопроект имеет все шансы успешно пройти комитет и попасть в зал парламента. То есть Рада может возобновить отчетность партий уже в этом году.

Кроме того, предлагается уже со следующих парламентских выборов уменьшить порог для получения права на госфинансирование с 5% голосов до 3%.

Партиям могут предоставить возможность получать пассивный доход от депозитов, в том числе за счет госфинансирования.

Также законопроект № 9419-1 регулирует отчетность партиями, которые потеряли часть необходимой документации в результате боевых действий.

При наличии документального подтверждения этого партии будут освобождать от ответственности за неполное представление информации.

Партии смогут по своему усмотрению подать квартальные или годовые отчеты.

Общественное движение подчеркивает, что важны сроки проверки отчетов. Ведь партиям надо будет подать большой объем информации, а отвод на проверку всего 60 дней создает риск того, что она будет формальной.

Законопроект является альтернативным разработанной НАПК и внесенной премьером Денисом Шмыгалем инициативе №9419, которая среди прочего предлагает уменьшение размеров госфинансирования.

Оба законопроекта сейчас на этапе рассмотрения комитетом по вопросам правовой политики.

Темы: Верховная Радапартии
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