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Киевский фуникулер закроют на месяц из-за ремонта

Станислав ПогориловСреда, 19 июля 2023, 13:03
Киевский фуникулер закроют на месяц из-за ремонта
Фото: КГГА

Киевский фуникулер закрывают на ежегодный плановый ремонт, который продлится с 20 июля по 22 августа.

Источник: пресс-служба КГГА

Детали: Власти сообщили, какой объем работ нужно будет сделать. В частности, отремонтируют машинный, компрессорный и тиристорный залы.

Также ремонтники проведут сокращение троса; обследуют контактную сеть и шпалы с частичной заменой; выполнят текущий ремонт вагонов фуникулера.

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А уже после всех работ специалисты проведут статические и динамические испытания агрегатов под нагрузкой.

Что предшествовало: 19 июня столичные власти сообщали, что фуникулер не работал более 3 часов из-за технических проблем.

Темы: Киевтранспорт
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