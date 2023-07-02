ПВО ночью уничтожила все вражеские цели в воздушном пространстве вокруг Киева – КГВА

Ночью 2 июля враг атаковал Киев "Шахедами", которые уничтожила украинская ПВО.

Источник: начальник КГВА Сергей Попко

Прямая речь: "Очередная воздушная атака врага на Киев. На этот раз враг применил БпЛА, по предварительной информации – барражирующие боеприпасы "Shahed". Это первая атака иранскими дронами по Киеву с начала месяца и за последние 12 дней.

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Силами и средствам нашей ПВО все вражеские цели в воздушном пространстве вокруг Киева были обнаружены и уничтожены".

Детали: В сообщении Попка отмечается, что информации о пострадавших или разрушениях пока не поступало.