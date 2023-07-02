Румынию покинули 40 работников посольства РФ

Спецрейсом из Бухареста вылетели 40 российских дипломатов и представителей технического персонала посольства РФ, а также члены их семей.

Источник: Радио Свобода, Министерство иностранных дел Румынии

Детали: 1 июля спецрейс организовал Кремль после приказа МИД Румынии от 8 июня сократить дипломатическое присутствие Москвы в Румынии.

Румынские власти заявили, что на борту самолета находились 11 дипломатов и 29 технико-административных сотрудников.

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По словам официальных лиц, самолет вылетел с шестичасовой задержкой

8 июня Бухарест призвал Москву сократить штат посольства в Румынии на 40 человек. Численность дипломатов и технических сотрудников российского представительства должна быть равна количеству сотрудников дипмиссии Румынии в России, сообщил тогда румынский МИД.

В целом Россия должна была сократить 51 человека, но поскольку не все должности заняты, то Румынию оставили 11 дипломатов и 29 сотрудников из числа технико-административного персонала. Это более половины штата.