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Румынию покинули 40 работников посольства РФ

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 2 июля 2023, 03:58
Румынию покинули 40 работников посольства РФ
Флаг Румынии, фото Pixabay

Спецрейсом из Бухареста вылетели 40 российских дипломатов и представителей технического персонала посольства РФ, а также члены их семей.

Источник: Радио Свобода, Министерство иностранных дел Румынии

Детали: 1 июля спецрейс организовал Кремль после приказа МИД Румынии от 8 июня сократить дипломатическое присутствие Москвы в Румынии.

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Румынские власти заявили, что на борту самолета находились 11 дипломатов и 29 технико-административных сотрудников.

По словам официальных лиц, самолет вылетел с шестичасовой задержкой

8 июня Бухарест призвал Москву сократить штат посольства в Румынии на 40 человек. Численность дипломатов и технических сотрудников российского представительства должна быть равна количеству сотрудников дипмиссии Румынии в России, сообщил тогда румынский МИД.

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В целом Россия должна была сократить 51 человека, но поскольку не все должности заняты, то Румынию оставили 11 дипломатов и 29 сотрудников из числа технико-административного персонала. Это более половины штата.

Темы: РумынияРосcия
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