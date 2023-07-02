Киевщина: обломки российских БПЛА повредили дома, есть раненый
Воскресенье, 2 июля 2023, 08:50
Во время российской атаки ночью на 2 июля в Киевской области от обломков БПЛА повреждены несколько домов и ранен человек.
Источник: Киевская ОГА
Детали: Власти уточняют, что фактов попаданий не зафиксировано.
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В результате падения обломков в двух районах области повреждены три частных дома.
Пострадал житель одного из домов, получил ранение ноги. Ему оказали необходимую медицинскую помощь.
Напомним: Ночью 2 июля враг атаковал Киев "Шахедами", которые уничтожила украинская ПВО.
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