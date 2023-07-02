Силы обороны продвигаются на флангах Бахмута, в городе действуют некоторые подразделения – Череватый

Силы обороны продвигаются на южных и северных флангах вокруг Бахмута, а в самом городе действуют украинские снайперские группы и "некоторые другие подразделения".

Источник: спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона

Дословно: "Городских интенсивных боев там (в Бахмуте – ред.) нет, там действуют наши снайперские группы, некоторые другие подразделения, о которых можно будет несколько позже сказать. Массивный натиск продолжается на южных и северных флангах вокруг города.

Там у нас есть продвижение. Когда мы его верифицируем, закрепимся – детали расскажем".

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Детали: По словам Череватого, Силы обороны перехватили инициативу на Бахмутском направлении.

"Если 10 месяцев враг атаковал нас, то сейчас мы давим врага, но давим совершенно противоположной тактикой – наоборот, используем все достижения отечественной и мировой военной науки, беспилотные аппараты, разведку, высокоточные системы, чтобы уничтожать врага, пробивать проходы в минных полях. И шаг за шагом, без авральных действий, которые могут привести к большим потерям, продвигаемся. И в принципе, выполняем поставленные задачи по натиску на врага", – сказал он.

Спикер также рассказал, что на прошлой неделе на Бахмутском направлении украинские военные практически ежесуточно брали оккупантов в плен.

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"Предыдущая неделя была богата на взятие в плен, фактически ежесуточно брали пленных. Эти сутки непоказательны – только один пленный, но было и 8-10 пленных за сутки. Это разного типа подразделения, как регулярной армии противника, так и частной компании ветераны, где были люди с криминальным прошлым", – сказал Череватый.

По его словам, пленные преимущественно являются людьми не высокообразованными и невысокого социального статуса.

"Высокомотивированных или высокоподготовленных специалистов мы среди них не видели", - добавил спикер.