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Силы обороны продвигаются на флангах Бахмута, в городе действуют некоторые подразделения – Череватый

Катерина ТищенкоВоскресенье, 2 июля 2023, 16:47
Силы обороны продвигаются на флангах Бахмута, в городе действуют некоторые подразделения – Череватый
ситуация вокруг Бахмута, скриншот deepstatemap

Силы обороны продвигаются на южных и северных флангах вокруг Бахмута, а в самом городе действуют украинские снайперские группы и "некоторые другие подразделения".

Источник: спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона

Дословно: "Городских интенсивных боев там (в Бахмуте – ред.) нет, там действуют наши снайперские группы, некоторые другие подразделения, о которых можно будет несколько позже сказать. Массивный натиск продолжается на южных и северных флангах вокруг города.

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Там у нас есть продвижение. Когда мы его верифицируем, закрепимся – детали расскажем".

Детали: По словам Череватого, Силы обороны перехватили инициативу на Бахмутском направлении.

"Если 10 месяцев враг атаковал нас, то сейчас мы давим врага, но давим совершенно противоположной тактикой – наоборот, используем все достижения отечественной и мировой военной науки, беспилотные аппараты, разведку, высокоточные системы, чтобы уничтожать врага, пробивать проходы в минных полях. И шаг за шагом, без авральных действий, которые могут привести к большим потерям, продвигаемся. И в принципе, выполняем поставленные задачи по натиску на врага", – сказал он.

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Спикер также рассказал, что на прошлой неделе на Бахмутском направлении украинские военные практически ежесуточно брали оккупантов в плен.

"Предыдущая неделя была богата на взятие в плен, фактически ежесуточно брали пленных. Эти сутки непоказательны – только один пленный, но было и 8-10 пленных за сутки. Это разного типа подразделения, как регулярной армии противника, так и частной компании ветераны, где были люди с криминальным прошлым", – сказал Череватый.

По его словам, пленные преимущественно являются людьми не высокообразованными и невысокого социального статуса.

"Высокомотивированных или высокоподготовленных специалистов мы среди них не видели", - добавил спикер.

Темы: Бахмутвойна
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