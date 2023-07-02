Белорусский паралимпиец организует похищение украинских детей с оккупированных территорий – Спротив

Алексей Талай, фото из его Facebook

Центр национального сопротивления заявляет, что член национальной паралимпийской сборной Беларуси Алексей Талай организует вывоз детей с оккупированного востока Украины в Беларусь.

Источник: Спротив

Дословно: "Оккупанты продолжают похищать несовершеннолетних с временно оккупированных территорий Украины.

Реклама:

По данным нашего подполья, к этому, в частности, причастен генеральный директор российского "благотворительного фонда" "Поверь в себя" Талай Алексей Константинович (мастер спорта по плаванию, член национальной паралимпийской сборной команды РБ).

Данное лицо непосредственно организует вывоз детей с ВОТ востока Украины в республику Беларусь".

Что предшествовало: В марте Палата досудебного производства II Международного уголовного суда выдала ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного президента РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, которых подозревают в совершении военного преступления незаконной депортации и перемещения детей из оккупированных районов Украины в РФ.