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Из России летели "Шахеды" – Воздушные силы

Катерина ТищенкоВоскресенье, 2 июля 2023, 23:36
Из России летели Шахеды – Воздушные силы
ИРАНСКИЙ ДРОН, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

Воздушные силы зафиксировали запуск "Шахедов" из Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае России.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Дословно: "Зафиксирован запуск БпЛА "Shahed" из Приморско-Ахтарска.

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Ориентировочное время вхождения в воздушное пространство Украины – около полуночи. При объявлении воздушной тревоги – направляйтесь в укрытие".

Что предшествовало: В Приморско-Ахтарске, откуда в Украину запускают "Шахеды", в воскресенье возле военного аэродрома произошел взрыв, на месте которого образовалась воронка.

Темы: беспилотникиВоздушные силы ВСУРосcия
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