Из России летели "Шахеды" – Воздушные силы

Воздушные силы зафиксировали запуск "Шахедов" из Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае России.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Дословно: "Зафиксирован запуск БпЛА "Shahed" из Приморско-Ахтарска.

Ориентировочное время вхождения в воздушное пространство Украины – около полуночи. При объявлении воздушной тревоги – направляйтесь в укрытие".

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Что предшествовало: В Приморско-Ахтарске, откуда в Украину запускают "Шахеды", в воскресенье возле военного аэродрома произошел взрыв, на месте которого образовалась воронка.