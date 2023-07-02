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В России произошел взрыв возле военного аэродрома, откуда запускали "Шахеды" – СМИ

Катерина ТищенкоВоскресенье, 2 июля 2023, 17:38
В России произошел взрыв возле военного аэродрома, откуда запускали Шахеды – СМИ
воронка возле военного аэродрома в Приморско-Ахтарске, фото: Baza

В Приморско-Ахтарске в Краснодарском крае РФ возле военного аэродрома произошел взрыв, на месте которого образовалась воронка.

Источник: "Медуза" со ссылкой на ряд российских СМИ и телеграм-каналов, губернатор региона Вениамин Кондратьев в Telegram

Детали: Портал 93.ru пишет, что около 16:00 жители Приморско-Ахтарска сообщили о громком взрыве, после которого в небо поднялся столб черного дыма. По данным портала, взрыв произошел в районе военного аэродрома.

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Телеграм-канал Baza публикует фото воронки, которая образовалась, как утверждается, в результате взрыва. По данным Baza, размер воронки — около 10 метров в диаметре и около четырех метров в глубину.

Телеграм-канал Mash утверждает, что в Приморско-Ахтарске системы ПВО сбили ракету, которая якобы пыталась атаковать склад ГСМ на территории военного аэродрома. Другие источники это пока не подтверждали.

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Губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что жертв и пострадавших нет.

"Жертв и пострадавших нет. По предварительной информации, жилые дома и объекты инфраструктуры не повреждены. Сейчас выясняются причины произошедшего", — написал он, не уточнив, что именно произошло.

Что предшествовало: Ранее Воздушные силы ВСУ сообщали о запуске иранских "Шахедов" с аэродрома Приморско-Ахтарска в РФ. В частности, об этом шла речь 29 и 30 июня.

Темы: Росcиявзрыв
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