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В Днепре задержали информаторку оккупантов – чиновницу Укрзализныци

Алена МазуренкоЧетверг, 20 июля 2023, 10:31
В Днепре задержали информаторку оккупантов – чиновницу Укрзализныци

Служба безопасности задержала чиновницу Укрзализныци, которая собирала для оккупантов информацию о логистических путях Сил обороны на Днепропетровщине.

Источник: пресс-служба СБУ, Днепропетровская областная прокуратура

Дословно: "Злоумышленницей оказалась чиновница местного подразделения Укрзализныци, которую российские военные привлекли к сотрудничеству в начале 2023 года.

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По указанию российского куратора вражеская пособница собирала разведданные о местах базирования Сил безопасности и обороны на территории областного центра.

Развединформация нужна была рашистам для подготовки прицельных воздушных атак по стратегически важным объектам транспортной инфраструктуры Украины".

Детали: Сотрудники СБУ задержали злоумышленницу по месту ее проживания.

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По данным следствия, российский информатор была на "прямой" связи с кадровым российским военным, который находился на временно оккупированной части Донецкой области.

В поле зрения российской спецслужбы чиновница попала из-за своей деструктивной активности в российских пабликах, где она публиковала предложения о помощи оккупационным войскам.

Для сбора разведданных женщина объезжала территорию города на общественном транспорте и скрыто фотографировала украинские объекты.

Прокуратура сообщает, что фигурантка прислала представителю РФ видео с военными ВСУ, которые охраняли мост в Днепре.

По данным следствия, задержанная - уроженка Приморского края РФ, которая долгое время проживала в Днепре.

 

Во время обыска у нее изъяли мобильный телефон, который она использовала для коммуникации с российским "куратором".

Следователи СБУ сообщили ей о подозрении в несанкционированном распространении информации о расположении ВСУ, совершенного в условиях военного положения (ч. 2 ст. 114-2 УКУ).

Сейчас она под стражей. Злоумышленнице грозит до 8 лет тюрьмы.

 

Темы: СБУДнепр
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