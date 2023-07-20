Наступать тяжело, но ежедневно есть продвижение на 0,5-1 км − Сырский

Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский заявил, что хоть контрнаступление и происходит медленнее, чем хотелось бы, но все же Силы обороны ежедневно с боями продвигаются вперед на расстояние от 500 м до 1 км.

Источник: Сырский в интервью ВВС

Прямая речь командующего Сухопутными войсками ВСУ: "Каждый день мы продвигаемся вперед на расстояние от 0,5 до 1 км".

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Детали: Он пояснил, что продвигаться очень сложно, потому что на Лиманском направлении и вокруг Бахмута сосредоточены основные силы российской армии.

"Эта местность насыщена инженерными заграждениями, многие подразделения вообще весь прошлый год там вели оборонительные бои. Фактически вся та большая территория подготовлена в инженерном плане, есть много опорных пунктов. Поэтому все продвижения действительно идут не так быстро, как бы нам хотелось", − сказал Сырский.

Детали: Он также добавил, что оккупанты имеют преимущество в количественном составе и особенно в артиллерии.

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По словам командующего, сейчас украинские воины могут "ответить одним выстрелом на семь-восемь выстрелов россиян".

В то же время он подчеркнул, что несмотря на жестокую реальность, украинцы имеют успехи, потому что очень тщательно планируют все свои операции.

"Мы это делаем не как попало, а очень продумана каждая операция. Каждый день таких наступательных действий детально планируется, поэтому мы имеем значительно меньшие потери в личном составе. И достигаем успеха в основном за счет применения маневра, ударами во фланг, обходом, охватом и выходом в тыл", − пояснил Сырский.