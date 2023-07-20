Несмотря на санкции, россияне завозят элитные авто через Литву и Беларусь – расследование

Несмотря на санкции, наложенные на предметы роскоши, в Россию продолжают транспортировать автомобили luxury-класса через Литву и Беларусь.

Источник: группа расследователей LRT

Детали: В расследовании сообщается, что автодилеры открыто рекламируют маршрут Литва-Беларусь для ввоза автомобилей элитного класса в РФ, а в соцсетях продают литовские транзитные номера.

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Автодилеры делятся фотографиями и объясняют на своих страницах в соцсетях, как обойти санкции.

Один из способов: покупка автомобиля, обычно в Дании и Германии, его транспортировка до литовской границы с Беларусью с помощью европейской логистической фирмы.

После их доставки в Беларусь автомобили остаются со своими оригинальными номерными знаками или заменяются на литовские красные транзитные номера. Впоследствии их перегружают на российские грузовики или прицепы и вывозят в Россию.

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По данным литовских властей, автомобили в РФ вывозят частные лица, а не фирмы, поскольку это частные лица, их имена не разглашаются.

Также нет требования указывать конечный пункт назначения при снятии транзитных номеров, то есть нет данных, чтобы отследить, сколько автомобилей оказалось в России.

Уточняется, что русскоязычные соцсети пестрят советами о том, как перевезти авто через границу ЕС, определяя Литву как главную артерию.

Прямая речь одного из пользователей соцсети: "Самый эффективный способ – использовать двойное гражданство. Как гражданин ЕС, покупаете автомобиль и едете в Россию самостоятельно, пересекая границу как россиянин. На той же границе заполняете декларацию на транспортное средство и получаете взамен документ на временный ввоз".

Еще одним транзитным маршрутом называют литовский порт Клайпеда. Самый распространенный совет в соцсетях – найти белоруса, который работает в Польше, и договориться с ним о том, чтобы он забрал машину из порта. Обычно это стоит около 500 евро.

Напомним: