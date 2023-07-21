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Мужчины призывного возраста используют пожилых людей, чтобы выехать за границу

Валентина РоманенкоПятница, 21 июля 2023, 17:03
Мужчины призывного возраста используют пожилых людей, чтобы выехать за границу
фото ГПСУ

Мужчины призывного возраста пытаются использовать пожилых людей, чтобы выехать за границу.

Источник: пресс-служба ГПСУ

Детали: Только за прошедшие сутки правоохранители разоблачили криминальные схемы, в которых мужчины призывного возраста на границе назывались опекунами 74 и 88-летних женщин.

В пункте пропуска "Порубное" пограничники Черновицкого отряда обнаружили фальшивые документы об инвалидности 88-летней женщины. Ее сопровождал 26-летний мужчина, который предоставил на контроль соответствующее заключение врачебно-консультативной комиссии.

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Пограничники связались с медучреждением, указанным в бумагах, там сообщили, что такого заключения комиссии не выдавали.

А в пункте пропуска "Тиса" пограничники Чопского отряда заподозрили, что 38-летний закарпатец сопровождает 74-летнюю женщину не для осуществления опеки, а для выезда за границу.

Мужчина уверял, что это его бабушка, но не смог подтвердить родственную связь или необходимость ухода. Уладить вопрос с помощью взятки взялась водитель автомобиля, в котором находились "бабушка" и "внук".

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В ГПСУ отмечают, что упомянутым путешественникам не удалось пересечь границу, а в полицию были направлены сообщения об обнаружении признаков уголовных преступлений: использование поддельных документов в одном случае и попытка подкупа должностного лица в другом случае.

Темы: Пограничная службаВоенное положение
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