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Россияне атаковали одиннадцать областей, есть погибшие среди гражданских

Роман ПетренкоСуббота, 22 июля 2023, 10:34
Россияне атаковали одиннадцать областей, есть погибшие среди гражданских
последствия обстрелов донецкой области, фото ова

Российские оккупанты за сутки атаковали 11 украинских областей, убили и ранили гражданских.

Источник: сводка ОВА

Детали: Ситуация в регионах по состоянию на 9.00 по данным областных государственных администраций.

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Кировоградщина: сегодня ночью рашисты атаковали область дронами. Они были уничтожены силами ПВО. Обошлось без погибших и травмированных и разрушений гражданских зданий

Черниговщина: за сутки - 7 обстрелов (51 взрыв). Черниговский район: 4 крылатые ракеты, разрушен дом культуры, повреждены окна в многоэтажках, админздания. Два человека погибло. Новгород-Северский район - обстрелы из гранатометов и минометов. Данные о последствиях уточняются.

Сумщина: вчера в течение дня россияне совершили 29 обстрелов приграничья. Зафиксирован 161 взрыв. Обстрелам подверглись Новослободская, Середино-Будская, Эсманская, Краснопольская, Белопольская, Шалыгинская, Великописаревская громады. Предварительно - без последствий. Ночью и утром враг совершил 4 обстрела пограничных общин, зафиксировано 14 взрывов. Обстреляно 4 населенных пункта в 4 территориальных громадах: Белопольской, Великописаревской, Середино-Будской, Шалыгинской. Предварительно - без человеческих потерь и разрушений инфраструктуры.

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Днепропетровщина: за прошедшие сутки враг направил на область 4 беспилотника. Два были сбиты, обломки одного из них вызвали пожар и повредили линию электропередач. Еще два попали по Червоногригорьевской громаде. Возникло возгорание, огонь спасатели потушили. Вечером враг накрыл артиллерийским огнем Никополь. Пострадали три человека. 57-летний мужчина и 78-летняя женщина госпитализированы с осколочными ранениями. Их состояние - средней тяжести. Еще один мужчина 42 лет будет лечиться дома. Повреждены 8 частных домов и 9 хозяйственных построек. Повреждена линия электропередач. Ночью агрессор обстрелял промышленное предприятие. Без жертв.

Запорожская: за последние сутки российские войска нанесли 85 обстрелов по 22 населенным пунктам Васильевского, Пологовского и Запорожского районов. Сейчас зафиксировано разрушение 30 жилых объектов. Обошлось без пострадавших. 76 артиллерийских ударов пришлось по территории Гуляйполя, Железнодорожного, Орехова, Левадного, Белогорья, Новодаровки, Чаривного, Малиновки, Гуляйпольского, Новоданиловки, Степногорска, Каменского. Враг совершил 8 обстрелов из РСЗО по Новомихайловскому, Новодаровке и Левадному, а также атаковал из БПЛА Степное.

Харьковщина: на Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам оккупантов подверглись Красное Первое, Новомлинск, Купянск, Новоосиново и Синьковка. Вчера в районе сел с. Морозовая Долина и Лемищина Богодуховского района в результате минометного обстрела горела пшеница в поле на площади 21 га. Также враг нанес удар ракетой С-300 по с. Благодатовка Купянского района. Попадание в землю за пределами села. Без разрушений и пострадавших.

В результате обстрела г. Волчанск горел частный дом. В пгт Великий Бурлук Купянского района в результате обстрела ранения получил 30-летний гражданский мужчина. В районе с. Турово Богодуховского района на взрывоопасном предмете подорвался трактор на дистанционном управлении К-750. Возник пожар, пострадавших нет.

Луганщина: вчера враг пытался продвинуться практически вдоль всей линии фронта, атакуя в районах Надежды, Макеевки, Невского, Дибровы и на территории Серебрянского лесничества. Эти попытки были остановлены нашими военными. Под артиллерийский огонь со стороны россиян попали Невское и Белогоровка. За сутки противник совершил 151 обстрел (667 снарядов).

Донетчина: россияне за прошедшие сутки нанесли 18 ударов по десяти населенным пунктам области: Авдеевка, Железное, Краматорск, пгт Нью-Йорк, пгт Кураховка, Курахово, с.Розлив, с.Дружба, с.Измайловка, Константиновка. Повреждено 35 жилых домов (из них 5 - многоквартирных), 3 гражданских автомобиля, газопровод, железнодорожный путь, админздание развития, 5 га пшеницы, ЛЭП, водопровод, торговый центр, цех. По области за сутки: 6 погибших (в т.ч. 2 детей), 5 раненых.

Николаевщина: вчера враг наносил артиллерийские обстрелы по побережью и г.Очаков Очаковской громады. Пострадавших нет.

Одесская область: вчера во время дневной атаки по объекту инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе враг выпустил 7 крылатых ракет различного класса. Есть повреждения. Данные о последствиях уточняются.

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 63 обстрела (414 снарядов), из них по г. Херсон - 3 обстрела (9 снарядов). Враг попал в районы 23 населенных пунктов области; спортивное учреждение в Бериславском районе; административное здание объекта жизнеобеспечения Херсона. Из-за российской агрессии один человек получил ранения.

Темы: обстрелвойна
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