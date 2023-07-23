Контрнаступление может зайти в тупик из-за нехватки оружия и подготовки – WSJ

Контрнаступление Украины может зайти в тупик из-за отсутствия достаточного количества оружия и подготовки украинских военных.

Источник: The Wall Street Journal

Детали: Как пишет издание, когда весной этого года Украина начала контрнаступление, западные военные знали, что Киев не имеет достаточной подготовки и вооружения – от снарядов до боевых самолетов – для вытеснения российских войск. Однако они надеялись, что украинское мужество и изобретательность победят.

"Но этого не произошло. Глубокие и смертоносные минные поля, разветвленные укрепления и российская военно-воздушная мощь в значительной степени заблокировали существенное продвижение украинских войск. Вместо этого кампания рискует зайти в тупик, что может привести к гибели людей и техники без существенного изменения импульса", - говорится в публикации.

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Поскольку вероятность любого широкомасштабного прорыва украинцев в этом году уменьшается, для Вашингтона и его союзников возникает тревожная перспектива более длительной войны, которая потребует огромных новых вливаний современных вооружений и большей подготовки, чтобы дать Киеву шанс на победу.

Издание напоминает, что президент США Джо Байден будет участвовать в выборах осенью 2024 года. По мнению многих людей в Вашингтоне, беспокойство Белого дома о влиянии войны на предвыборную кампанию побуждает к все большей осторожности относительно объема поддержки, которую можно предложить Киеву.

При этом отмечается, что американская нерешительность контрастирует с изменением взглядов в Европе, где за последние месяцы все больше лидеров склоняются к мысли, что Украина должна победить в конфликте, а Россия – проиграть, чтобы обеспечить безопасность континента.

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Но европейские военные не имеют достаточных ресурсов, чтобы предоставить Украине все необходимое для вытеснения оккупационных войск с примерно 20% территории страны, которую они контролируют. Европейские лидеры также вряд ли значительно увеличат поддержку Киева, если почувствуют нежелание США, говорят западные дипломаты.

В то же время, по данным украинской и западной разведки, российские военные имеют низкий моральный дух из-за истощения, плохого снабжения и междоусобицы среди российских лидеров.

"Россия, похоже, не в состоянии перехватить инициативу и атаковать украинские позиции, но ее силы остаются достаточно мощными, чтобы удерживать сотни километров укреплений и большое количество самолетов, которые держат киевские войска на расстоянии", - говорится в публикации.

Издание напоминает также, что ни одна западная армия не пыталась бы прорвать установленную оборону врага без контроля над небом. Недостаток в Украине средств противовоздушной обороны и зенитного оружия позволил России доминировать в небе на большей части фронта.

Если же Украина получит истребители F-16, их влияние на боевые действия будет зависеть от многих факторов, включая количество поставленных самолетов, сложность их бортового оборудования и системы вооружения, которыми они будут оснащены. Включение современных истребителей в планы ведения боевых действий также является чрезвычайно сложной задачей, требующей другого уровня синхронизации украинских операций, пишет издание.