В течение суток произошло 27 боестолкновений, продолжаются тяжелые бои – Генштаб

На Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях продолжаются тяжелые бои, в течение суток произошло 27 боевых столкновений.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: В течение суток российские оккупанты нанесли ракетный удар по территории Украины, применив 17 крылатых и 2 баллистические ракеты. В результате боевой работы силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил было уничтожено 9 крылатых ракет. Кроме того, враг нанес 26 авиационных ударов, совершил 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. Есть пострадавшие среди гражданского населения, разрушениям подверглись жилые дома, религиозные сооружения и другая гражданская инфраструктура.

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Противник и в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток состоялось 27 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. Нанес авиационный удар в районе Павловки Сумской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности это Тимоновичи Черниговской области; Середина-Буда, Угроиды, Юнаковка Сумской области и Казачья Лопань, Бударки, Ветеринарное Харьковской области.

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На Купянском направлении украинские воины стойко держат оборону. Противник нанес авиационный удар в районе Кучеровки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Фиголевка, Новомлинск, Двуречная и Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Торского Донецкой области. Нанес авиационный удар в районе Серебрянского леса в Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Спирное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении, под плотным огнем артиллерии противника, украинские защитники успешно отбили атаки в районах Богдановки, Клещеевки и северо-восточнее Орехово-Васильевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Богдановка, Ивановское, Дружба и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, украинские защитники успешно отбили атаки российских войск в районах Авдеевки и Невельского. В то же время, враг совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности это Авдеевка, Карловка и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Красногоровки и Марьинки. Враг обстрелял более 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Екатериновка, Марьинка, Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки и нанес авиационный удар возле Благодатного Донецкой области. Осуществил обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности это Золотая Нива, Пречистовка, Угледар, Благодатное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредоточивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения украинских войск. Осуществил безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Приютного Запорожской области. Нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки и Новоданиловки Запорожской области и Антоновки Херсонской области.

Артиллерийским обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Новодареевка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Новоандреевка, Степное Запорожской области; Ильинка, Каменское Днепропетровской области; Антоновка, Гавриловка, Новоберислав, Республиканец Херсонской области, город Херсон; а также Яселка Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Российские оккупанты продолжают грабить мирное население, присваивая зерновой урожай мирных граждан Украины. Так, в населенном пункте Пришиб Запорожской области, с территории агропредприятия с помощью дизельных локомотивов российские оккупанты вывозят большое количество грузовых вагонов с различными типами зерновых культур.

Авиация сил обороны за сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также украинскими защитниками было уничтожено 4 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, 5 артиллерийских средств на огневых позициях, 1 командный пункт, 1 средство противовоздушной обороны и 1 станцию РЭБ врага.