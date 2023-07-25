Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ССО выследили под Бахмутом российскую "Триаду" и еще 8 целей

Валентина РоманенкоВторник, 25 июля 2023, 07:32
ССО выследили под Бахмутом российскую Триаду и еще 8 целей
иллюстративное фото ССО

На Бахмутском направлении аэроразведчики Сил спецопераций выследили, а Силы обороны уничтожили артиллерией 9 вражеских целей, в том числе комплексы РЭБ.

Источник: пресс-служба ССО

Детали: Комплексы радиоэлектронной борьбы "Триада" и "Леер-2" уничтожены благодаря аэроразведчикам одного из подразделений ССО Украины.

Воины ССО провели разведку позиций противника и после обнаружения целей удачно привели и скорректировали артиллерию Сил обороны.

Реклама:

Сообщается, что всего за небольшой период времени точным огнем было поражено 9 вражеских целей. Кроме комплексов РЭБ также были уничтожены артиллерийские пушки, бронетехника противника.

Спецназовцы добавляют, что вместе с разведчиками свои задачи отрабатывают и операторы FPV-дронов, которые наносят удары не только по технике и живой силе, но и уничтожают средства наблюдения противника.

ВИДЕО ДНЯ

Читайте также: Если ситуация с БПЛА не изменится, за год нам придется сесть за стол переговоров. FPV-дроны и их роль в войне

Темы: ССОБахмут
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Джидде Ермак провел встречи с более 30 делегациями: о чем говорили

В ВСУ подтвердили поражение двух мостов на оккупированной территории

В Кремле заявили, что претендуют только на ту территорию Украины, которую записали в конституцию

Буданов объяснил, зачем рассказывает о своих агентах в окружении Путина

Воздушные силы объяснили, почему удары по украинским аэродромам неэффективны

Россия на войне потеряла уже половину своих десантников - разведка Британии

Все новости...
ССО
Маневрировали на двух лодках: ССО показали, как разбили оккупантов на одном из островов Днепра
ССО показали работу снайперов на расстоянии до 2 километров
"Гиацинты", "Пионы", "Малахит": ССО показали огненную "жатву" под Бахмутом
Последние новости
21:19
В Джидде Ермак провел встречи с более 30 делегациями: о чем говорили
20:54
За неделю россияне выпустили по Украине 65 ракет и 178 ударных дронов – Зеленский
20:37
Зеленский: Если кому-то кажется, что война "где-то там", надо возвращаться в реальность
20:31
Посол США поздравила украинские Воздушные силы: Благодарна каждый день
20:11
В ВСУ подтвердили поражение двух мостов на оккупированной территории
20:04
дополненоУкраинцы снова могут вернуться с территории РФ через пункт пропуска на Сумщине
19:40
СБОР СРЕДСТВСтроим вместе укрытия для учеников прифронтового Николаева. Присоединяйся к сбору (укр)
19:38
Силы обороны сдерживают врага на востоке и наступают на юге – сводка Генштаба
19:19
Чехия и Франция осудили последнюю ракетную атаку РФ, в том числе по центру переливания крови
19:12
обновлено от 17:32Песков открестился от заявления, что Путин наберет более 90% голосов
Все новости...
Реклама: