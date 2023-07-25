Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ССО выследили под Бахмутом российскую "Триаду" и еще 8 целей

Валентина РоманенкоВторник, 25 июля 2023, 07:32
ССО выследили под Бахмутом российскую Триаду и еще 8 целей
иллюстративное фото ССО

На Бахмутском направлении аэроразведчики Сил спецопераций выследили, а Силы обороны уничтожили артиллерией 9 вражеских целей, в том числе комплексы РЭБ.

Источник: пресс-служба ССО

Детали: Комплексы радиоэлектронной борьбы "Триада" и "Леер-2" уничтожены благодаря аэроразведчикам одного из подразделений ССО Украины.

Реклама:

Воины ССО провели разведку позиций противника и после обнаружения целей удачно привели и скорректировали артиллерию Сил обороны.

Сообщается, что всего за небольшой период времени точным огнем было поражено 9 вражеских целей. Кроме комплексов РЭБ также были уничтожены артиллерийские пушки, бронетехника противника.

ВИДЕО ДНЯ

Спецназовцы добавляют, что вместе с разведчиками свои задачи отрабатывают и операторы FPV-дронов, которые наносят удары не только по технике и живой силе, но и уничтожают средства наблюдения противника.

Читайте также: Если ситуация с БПЛА не изменится, за год нам придется сесть за стол переговоров. FPV-дроны и их роль в войне

Темы: ССОБахмут
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
ССО
"Операция Top Gun": ССО показали БПЛА, которыми ударили по 126 бригаде ЧФ РФ в Крыму
ССО показали, как выбивали врага на подступах к Роботино
"На глаза партизанам": сбор на дроны и тепловизоры для ССО – розыгрыш эксклюзивных футболок
Последние новости
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
Все новости...
Реклама: