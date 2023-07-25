ССО выследили под Бахмутом российскую "Триаду" и еще 8 целей

На Бахмутском направлении аэроразведчики Сил спецопераций выследили, а Силы обороны уничтожили артиллерией 9 вражеских целей, в том числе комплексы РЭБ.

Источник: пресс-служба ССО

Детали: Комплексы радиоэлектронной борьбы "Триада" и "Леер-2" уничтожены благодаря аэроразведчикам одного из подразделений ССО Украины.

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Воины ССО провели разведку позиций противника и после обнаружения целей удачно привели и скорректировали артиллерию Сил обороны.

Сообщается, что всего за небольшой период времени точным огнем было поражено 9 вражеских целей. Кроме комплексов РЭБ также были уничтожены артиллерийские пушки, бронетехника противника.

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Спецназовцы добавляют, что вместе с разведчиками свои задачи отрабатывают и операторы FPV-дронов, которые наносят удары не только по технике и живой силе, но и уничтожают средства наблюдения противника.

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