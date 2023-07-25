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Враг ночью дважды обстрелял Никопольщину: есть разрушения

"Украинская правда"Вторник, 25 июля 2023, 07:45
Враг ночью дважды обстрелял Никопольщину: есть разрушения
Последствия вражеского обстрела. Фото из Telegram Лысака

Российские оккупанты ночью 25 июля дважды обстреляли Мировскую громаду Никопольского района Днепропетровской области, повреждены 2 частных дома и 3 хозяйственные постройки.

Источник: председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь: "Дважды за ночь враг обстреливал Мировскую громаду Никопольского района. Выпустил полдесятка снарядов из тяжелой артиллерии.

Повреждены 2 частных дома и 3 хозяйственные постройки. Побиты авто и линия электропередач".

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Детали: По словам Лысака, в результате вражеских обстрелов люди не пострадали.

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Темы: Днепропетровская областьобстрел
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