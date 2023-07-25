Враг ночью дважды обстрелял Никопольщину: есть разрушения
Вторник, 25 июля 2023, 07:45
Российские оккупанты ночью 25 июля дважды обстреляли Мировскую громаду Никопольского района Днепропетровской области, повреждены 2 частных дома и 3 хозяйственные постройки.
Источник: председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram
Прямая речь: "Дважды за ночь враг обстреливал Мировскую громаду Никопольского района. Выпустил полдесятка снарядов из тяжелой артиллерии.
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Повреждены 2 частных дома и 3 хозяйственные постройки. Побиты авто и линия электропередач".
Детали: По словам Лысака, в результате вражеских обстрелов люди не пострадали.