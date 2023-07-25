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В новом пакете помощи США предоставят Украине крошечные нанодроны Black Hornet – СМИ

"Европейская правда", Алена МазуренкоВторник, 25 июля 2023, 08:36
В новом пакете помощи США предоставят Украине крошечные нанодроны Black Hornet – СМИ
фото getty images

В новом пакете помощи стоимостью около 400 миллионов долларов США передадут Украине партию крошечных нанодронов Black Hornet, которые используют для ведения разведки.

Источник: AP со ссылкой на неназванных американских чиновников, "Европейская правда"

Детали: Агентство отмечает, что Black Hornet – это крошечные нанодроны, которые используются преимущественно для сбора разведывательной информации. Украина уже получала их от других западных союзников.

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Кроме того, в пакет также войдут боеприпасы различного типа, в частности ракеты к системам HIMARS, ракеты к комплексам ПВО NASAMS, а также артиллерийские боеприпасы.

Также США передадут противотанковые ракетные комплексы Javelin и ПЗРК Stinger.

Пакет также будет содержать 32 бронемашины Stryker, оборудование для разминирования, ракеты Hydra-70, минометы и миллионы патронов для стрелкового оружия.

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Темы: СШАпомощь Украинебеспилотники
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