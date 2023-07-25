В новом пакете помощи США предоставят Украине крошечные нанодроны Black Hornet – СМИ
В новом пакете помощи стоимостью около 400 миллионов долларов США передадут Украине партию крошечных нанодронов Black Hornet, которые используют для ведения разведки.
Источник: AP со ссылкой на неназванных американских чиновников, "Европейская правда"
Детали: Агентство отмечает, что Black Hornet – это крошечные нанодроны, которые используются преимущественно для сбора разведывательной информации. Украина уже получала их от других западных союзников.
Кроме того, в пакет также войдут боеприпасы различного типа, в частности ракеты к системам HIMARS, ракеты к комплексам ПВО NASAMS, а также артиллерийские боеприпасы.
Также США передадут противотанковые ракетные комплексы Javelin и ПЗРК Stinger.
Пакет также будет содержать 32 бронемашины Stryker, оборудование для разминирования, ракеты Hydra-70, минометы и миллионы патронов для стрелкового оружия.
Напомним:
- Ранее агентство Reuters сообщало, что новый транш помощи Украине будет предоставляться через механизм Presidential Drawdown Authority, который позволяет передавать оружие и снаряжение непосредственно со складов армии США. Это уже будет 43-й такой транш с февраля 2022 года.
- 19 июля Министерство обороны США объявило о новом пакете военной помощи Украине общей стоимостью 1,3 миллиарда долларов.