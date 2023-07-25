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Российские спецслужбы следят за властями Молдовы с помощью антенн на крыше посольства - СМИ

"Европейская правда", Алена МазуренкоВторник, 25 июля 2023, 08:56
Российские спецслужбы следят за властями Молдовы с помощью антенн на крыше посольства - СМИ
ФОТО THE INSIDER

Расследователи заметили на крыше российского посольства в Молдове десятки антенн и спутниковых тарелок, которые спецслужбы России используют для слежки.

Источник: расследование Jurnal TV и The Insider, "Европейская правда"

Детали: По данным расследователей, количество тарелок и передающих устройств на крыше посольства РФ в Кишиневе с каждым годом растет. Также на крыше дипломатического представительства и на соседних зданиях периодически можно заметить таинственных людей.

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Как отмечают журналисты, эти люди оказались засекреченными офицерами связи из ГРУ и СВР, тесно связанными с хакерскими группировками, которые взламывали почту Ангелы Меркель, Эммануэля Макрона и Хиллари Клинтон.

Сотрудники спецслужб РФ чаще всего поднимались на крышу посольства перед парламентскими и президентскими выборами, перед саммитом Европейского политического сообщества. 14 мая, а также в день выборов башкана (главы) Гагаузии.

В частности, на крыше заметили Павла Якунина – офицера военного атташе в посольстве России в Молдове, который также отвечает за секретные каналы связи со штаб-квартирой ГРУ в Москве и с приемным центром космической разведки в подмосковных Ватутинках.

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The Insider

Сейчас офицерами-связистами и "слушателями" в Кишиневе командует Александр Васинович. Он часто появляется на крыше посольства и дает указания подчиненным.

Всего журналисты насчитали на крыше посольства 28 антенн и тарелок, некоторые из них позволяют устанавливать спутниковую связь, микроволновую ретрансляционную линию или усиливать сигнал беспроводного интернет-маршрутизатора, определять местоположение кораблей, самолетов и управляемых ракет. Они перехватывают сигналы спутниковой телефонии. Это позволяет прослушивать телефонные разговоры и перехватывать переговоры по рации местной полиции.

Кроме того, жен разведчиков используют как курьеров для перевозки слишком "тяжелых" файлов. Источники в пограничной полиции отмечают, что жены часто летают в Москву и обратно, а в их сумках всегда много флешек и жестких дисков. Поскольку у жен есть дипломатический иммунитет, их нельзя досматривать.

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Темы: МолдоваРосcияразведка
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