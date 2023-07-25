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Из-за атаки дронами пострадал инфраструктурный объект в Житомирской области, также попали по Черкасской области

Татьяна ЛозовенкоВторник, 25 июля 2023, 09:17
Из-за атаки дронами пострадал инфраструктурный объект в Житомирской области, также попали по Черкасской области
иллюстративное ФОТО: ANTON PETRUS

В результате ночной атаки дронами пострадал инфраструктурный объект на Житомирщине; в Черкасской области беспилотники попали в пустой сельскохозяйственный ангар и поля.

Источник: глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко в Telegram, глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram

Прямая речь Бунечко: "Враг вновь атаковал Житомирскую область дронами-камикадзе.

По предварительной информации в результате удара "шахедами" пострадал инфраструктурный объект. Все экстренные службы прибыли к месту происшествия и работают".

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Детали: Информация о наличии жертв и масштабов повреждений уточняется.

Глава Черкасской ОГА Игорь Табурец сообщает, что в Черкасской области ночью зафиксировано три попадания вражескими иранскими дронами: в поля и в пустой с/х ангар.

Без пострадавших и пожаров. Работают оперативные группы.

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Темы: беспилотникиЖитомирская областьЧеркасская областьобстрел
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