Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Разведка опубликовала секретный доклад для Кремля о том, как РФ срывала зерновую сделку

Алена МазуренкоВторник, 25 июля 2023, 09:59
Разведка опубликовала секретный доклад для Кремля о том, как РФ срывала зерновую сделку
фото: ГУР

Главное управление разведки Украины раздобыло и опубликовало закрытый доклад так называемого "совместного координационного центра" для высшего военно-политического руководства России, где отчитывались о препятствовании действию зерновой сделки.

Источник: Главное управление разведки

Детали: В общем, текст документа посвящен технологиям, которые применялись для препятствования реализации работы зернового коридора и в итоге привели к окончательному разрыву соглашения.

Согласно докладу, так называемый "совместный координационный центр" видел своей главной задачей максимальное уменьшение объема зерна, которое вывозилось в рамках зерновой сделки.

Реклама:

В частности в документе говорится: "Качественная проверка судов также была одним из ключевых элементов сдерживания бесконтрольного роста экспорта зерна из украинских портов. При этом деятельность российских инспекторов была построена в строгом соответствии с разработанными методическими документами по организации проведения инспекции судов. По результатам проведенных инспекций было ограничено участие в Инициативе для 46 судов и ограничены в движении 303 судна на общий срок 342 суток".

 

Мероприятия по срыву Зернового соглашения были разбиты на несколько этапов.

На первом, по инициативе российского президента, было приостановлено участие РФ в ЗС с 29.10.22 по 03.11.22.

ВИДЕО ДНЯ

Согласно документу, это привело к падению объемов вывоза зерна с 4,2 млн в октябре до 2,6 в ноябре.

Следующий этап - меры по ограничению допуска судов в порт Южный, уменьшение количества инспекционных команд (не более двух), остановки регистрации зерновозов.

Это позволило россиянам "эффективно сдерживать количество судов, направлявшихся в украинские порты и значительно ограничить объем вывоза продовольствия из Украины, что в целом привело к невозможности Киевом экспортировать около 20 млн тонн грузов".

 

Россияне отчитываются, что "наименьшее количество продовольствия, которое экспортировалось из украинских портов 7,8 млн тонн пришлось на третий этап Инициативы (с 19 марта по 17 июля 2023).

Отдельное внимание было обращено на срыв поставок зерна по программе Всемирной продовольственной программы: "Прекращены попытки украинцев использовать черноморскую инициативу для продолжения так называемой программы "Зерно из Украины" с привлечением судов, зафрахтованных по линии Всемирной продовольственной программы. Регистрация таких судов проходила только после представления письменных обязательств о неучастии в подобных акциях".

В итоге авторы доклада сообщают: "Накопленный архив знаний позволит, при решении подобных задач, достичь высокого уровня эффективности в кратчайшие сроки".

В ГУР считают, что в случае продления зернового соглашения, россияне будут использовать весь накопленный "опыт" для эффективного срыва договоренностей.

В украинском ведомстве считают, что документ свидетельствует, что все действия по срыву Зернового соглашения - часть единого заранее разработанного плана, а целенаправленный обстрел украинской портовой инфраструктуры лишь очередной шаг в его реализации.

 

Темы: разведказерноРосcияУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Союзники Украины считают конструктивным участие Китая во встрече в Джидде – FT

В Джидде Ермак провел встречи с более 30 делегациями: о чем говорили

В Кремле заявили, что претендуют только на ту территорию Украины, которую записали в конституцию

Буданов объяснил, зачем рассказывает о своих агентах в окружении Путина

Воздушные силы объяснили, почему удары по украинским аэродромам неэффективны

Россия на войне потеряла уже половину своих десантников - разведка Британии

Все новости...
Путин знал о мятеже за 2-3 дня, но был "парализован" после его начала – WP
ВСУ выбили россиян с позиций возле Андреевки и имеют успех в районе Старомайорского – Генштаб
Морпехи уничтожили российский вертолет Ка-52
Шойгу со свитой собрался в КНДР "праздновать" 70-летие "победы" Ким Ир Сена
Последние новости
23:41
В Полтаве произошел взрыв в многоквартирном доме
23:31
Италия уменьшила присутствие своих военных в Нигере, где произошел путч
23:03
Союзники Украины считают конструктивным участие Китая во встрече в Джидде – FT
22:28
Россияне обстреляли Ольговку на Херсонщине: ранены 2 женщины
22:18
На юге Норвегии объявили красное предупреждение: ждут сверхмощные ливни
21:51
Таврическое направление: Силы обороны уничтожили 6 складов боеприпасов врага
21:43
Генсек Совета Европы осудила произвольное "правосудие" в России против оппонентов Кремля
21:19
В Джидде Ермак провел встречи с более 30 делегациями: о чем говорили
20:54
За неделю россияне выпустили по Украине 65 ракет и 178 ударных дронов – Зеленский
20:37
Зеленский: Если кому-то кажется, что война "где-то там", надо возвращаться в реальность
Все новости...
Реклама: