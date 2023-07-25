Разведка опубликовала секретный доклад для Кремля о том, как РФ срывала зерновую сделку

Главное управление разведки Украины раздобыло и опубликовало закрытый доклад так называемого "совместного координационного центра" для высшего военно-политического руководства России, где отчитывались о препятствовании действию зерновой сделки.

Источник: Главное управление разведки

Детали: В общем, текст документа посвящен технологиям, которые применялись для препятствования реализации работы зернового коридора и в итоге привели к окончательному разрыву соглашения.

Согласно докладу, так называемый "совместный координационный центр" видел своей главной задачей максимальное уменьшение объема зерна, которое вывозилось в рамках зерновой сделки.

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В частности в документе говорится: "Качественная проверка судов также была одним из ключевых элементов сдерживания бесконтрольного роста экспорта зерна из украинских портов. При этом деятельность российских инспекторов была построена в строгом соответствии с разработанными методическими документами по организации проведения инспекции судов. По результатам проведенных инспекций было ограничено участие в Инициативе для 46 судов и ограничены в движении 303 судна на общий срок 342 суток".

Мероприятия по срыву Зернового соглашения были разбиты на несколько этапов.

На первом, по инициативе российского президента, было приостановлено участие РФ в ЗС с 29.10.22 по 03.11.22.

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Согласно документу, это привело к падению объемов вывоза зерна с 4,2 млн в октябре до 2,6 в ноябре.

Следующий этап - меры по ограничению допуска судов в порт Южный, уменьшение количества инспекционных команд (не более двух), остановки регистрации зерновозов.

Это позволило россиянам "эффективно сдерживать количество судов, направлявшихся в украинские порты и значительно ограничить объем вывоза продовольствия из Украины, что в целом привело к невозможности Киевом экспортировать около 20 млн тонн грузов".

Россияне отчитываются, что "наименьшее количество продовольствия, которое экспортировалось из украинских портов 7,8 млн тонн пришлось на третий этап Инициативы (с 19 марта по 17 июля 2023).

Отдельное внимание было обращено на срыв поставок зерна по программе Всемирной продовольственной программы: "Прекращены попытки украинцев использовать черноморскую инициативу для продолжения так называемой программы "Зерно из Украины" с привлечением судов, зафрахтованных по линии Всемирной продовольственной программы. Регистрация таких судов проходила только после представления письменных обязательств о неучастии в подобных акциях".

В итоге авторы доклада сообщают: "Накопленный архив знаний позволит, при решении подобных задач, достичь высокого уровня эффективности в кратчайшие сроки".

В ГУР считают, что в случае продления зернового соглашения, россияне будут использовать весь накопленный "опыт" для эффективного срыва договоренностей.

В украинском ведомстве считают, что документ свидетельствует, что все действия по срыву Зернового соглашения - часть единого заранее разработанного плана, а целенаправленный обстрел украинской портовой инфраструктуры лишь очередной шаг в его реализации.