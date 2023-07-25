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Россия может готовить операцию под чужим флагом в Черном море - Госдеп

"Европейская правда"Вторник, 25 июля 2023, 10:40

В Госдепартаменте США предупредили, что Россия может готовить операцию под чужим флагом в Черном море на фоне серии атак по портовой инфраструктуре на юге Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге заявил представитель Госдепа Мэтью Миллер.

Он напомнил о выходе РФ из Черноморской зерновой инициативы, а также сообщил, что на прошлой неделе Россия провела тренировочную атаку на модель корабля в Черном море.

"У нас есть информация, которая позволяет предположить, что они могут готовить операцию под чужим флагом", – подчеркнул Миллер.

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Представитель Госдепа добавил, что США продолжат консультации с партнерами по альтернативным путям вывоза украинского зерна.

В то же время он признал, что без открытия морских путей "не существует идеального решения", которое бы позволило Украине отгружать такое же количество зерна, как она это делала в рамках Черноморской зерновой инициативы.

Как известно, Россия 17 июля заявила об остановке действия "зерновой сделки" и пригрозила "рисками" сторонам, которые решатся на продолжение инициативы без участия РФ. Кроме того, Москва начала массированные обстрелы портовой инфраструктуры Одессы и дунайских портов.

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В частности, ночью 24 июля российские военные нанесли очередной удар по Одесской области. По данным украинских военных, целью атаки стала портовая инфраструктура Дуная. В результате ударов разрушен ангар с зерном, повреждены резервуары для хранения других грузов.

На этом фоне министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал активнее помогать Украине.

Темы: РосcияЧерное море
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