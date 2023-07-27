В США сообщили о втором за неделю опасном инциденте с российским самолетом в Сирии

В Белом доме сообщили, что второй раз за неделю военный самолет РФ пролетел в опасной близости от американского беспилотника в небе над Сирией.

Как пишет "Европейская правда", об этом на брифинге сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мы видели сообщения о том, что второй российский истребитель на этой неделе пролетел опасно близко к нашему беспилотнику во время миссии по уничтожению ИГИЛ", – отметила она.

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Жан-Пьер подчеркнула, что подобные инциденты нарушают установленные протоколы и международные нормы.

Она добавила, что США продолжат сосредотачиваться на миссии по разгрому ИГИЛ в Сирии.

Агентство AP со ссылкой на источники сообщило, что во время последнего инцидента был поврежден американский беспилотник MQ-9 Reaper.

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Всего за месяц США зафиксировали шесть опасных инцидентов с участием российской авиации в Сирии.

Во вторник в США сообщили об очередном инциденте с участием российской авиации в Сирии, в результате которого был поврежден американский беспилотник MQ-9.

Самолеты РФ летели вплотную к беспилотнику и в нескольких метрах от него выпустили сигнальные ракеты, одна из которых попала в MQ-9 и серьезно повредила винт.

Перед этим сообщалось, что российский истребитель пролетел слишком близко к американскому самолету-разведчику над Сирией, поставив под угрозу жизни четырех членов его экипажа.