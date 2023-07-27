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В США сообщили о втором за неделю опасном инциденте с российским самолетом в Сирии

"Европейская правда"Четверг, 27 июля 2023, 12:45

В Белом доме сообщили, что второй раз за неделю военный самолет РФ пролетел в опасной близости  от американского беспилотника в небе над Сирией.

Как пишет "Европейская правда", об этом на брифинге сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мы видели сообщения о том, что второй российский истребитель на этой неделе пролетел опасно близко к нашему беспилотнику во время миссии по уничтожению ИГИЛ", – отметила она.

Жан-Пьер подчеркнула, что подобные инциденты нарушают установленные протоколы и международные нормы.

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Она добавила, что США продолжат сосредотачиваться на миссии по разгрому ИГИЛ в Сирии.

Агентство AP со ссылкой на источники сообщило, что во время последнего инцидента был поврежден американский беспилотник MQ-9 Reaper.

Всего за месяц США зафиксировали шесть опасных инцидентов с участием российской авиации в Сирии.

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Во вторник в США сообщили об очередном инциденте с участием российской авиации в Сирии, в результате которого был поврежден американский беспилотник MQ-9.

Самолеты РФ летели вплотную к беспилотнику и в нескольких метрах от него выпустили сигнальные ракеты, одна из которых попала в MQ-9 и серьезно повредила винт.

Перед этим сообщалось, что российский истребитель пролетел слишком близко к американскому самолету-разведчику над Сирией, поставив под угрозу жизни четырех членов его экипажа.

Темы: СШАСирияРосcия
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