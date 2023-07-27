Оккупанты задержали у "суда" в Крыму 13 крымских татар, среди них – двое журналистов

Оккупанты задержали под зданием "Верховного суда Крыма" в Симферополе как минимум 13 крымских татар, пришедших на судебное заседание по рассмотрению апелляции по делу Наримана Джеляла и братьев Ахтемовых, среди задержанных – журналистка Лутфие Зудиева.

Источник: Крымский дискурс, Крымский процесс, издание "Ґрати"

Детали: В четверг утром было задержано как минимум 13 человек (10 мужчин и 3 женщины), которые пришли поддержать Наримана Джеляла, Асана Ахтемова и Азиза Ахтемова. Среди них оба родителя Азиза Ахтемова и двое журналистов.

Задержаны: Ахтемова Зарема, Ахтемов Эскендер, Аблямитов Керим, Усеинов Рустем, Курносов Рустем, Ахтемов Сервер, Усеинова Сеяре, Тейфук Мансур, Абдурахманов Нариман, Мустафа Мустафаев, Джелялов Руслан, а также журналистка Лутфие Зудиева и гражданский журналист Ибрагимов Куламет.

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Задержанных посадили в автобус и увезли в отдел Железнодорожный для установления личностей. Слушателей, включая родственников подсудимых, в здание суда не пустили.

По словам российских силовиков, основанием для задержание стало сообщение на экстренную службу 102 о "нарушении общественного правопорядка".

"Крымский дискурс" пишет, что в Крыму сейчас часто сообщают о собраниях крымских татар "больше трех".

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"Ґрати" сообщили, что журналистка Лутфие Зудиева по их редакционному заданию должна была освещать судебное заседание в Верховном суде Крыма по делу зампреда Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла и братьев Ахтемовых, обвиняемых российскими властями в диверсии.

Зудиеву отказались пустить в здание суда, а позже задержали. Вместе с ней задержали еще 12 крымских татар, родственников и друзей Джеляла и Ахтемовых, которые приехали к суду и безуспешно пытались попасть на открытое заседание. Среди задержанных также корреспондент издания "Грани" Куламет Ибраимов.

Во время задержания Зудиева продемонстрировала пресс-карту и заявила, что выполняет редакционное задание, однако полицейские это проигнорировали.

Зудиеву доставили в Железнодорожный райотдел полиции Симферополя, где угрозами пытались заставить сдать отпечатки пальцев и образцы слюны. Она отказалась.

В итоге на Зудиеву составили админпротокол об "участии в массовом одновременном пребывании граждан в общественном месте вблизи Верховного суда Крыма… с целью последующего информирования в СМИ". Это подтверждает, что полицейские осознавали журналистский статус Зудиевой.

"Ґрати" отмечают, что Зудиева освещает дело Джеляла и братьев Ахтемовых с самого начала и должна была написать о финале этой истории. Редакция требуют незамедлительно освободить журналистку и других незаконно задержанных крымчан.

Лутфие Зудиева сотрудничает с "Ґрати" с 2019 года. Ее статьи также публиковались на "Украинской правде. Жизнь".

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