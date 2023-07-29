За минувшие сутки произошло 27 боевых столкновений с оккупантами – сводка

В течение 28 июля между Силами обороны Украины и российскими оккупантами произошло 27 боевых столкновений.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "За прошедшие сутки РФ нанесла ракетный удар по городу Днепр, применив 2 баллистические ракеты "Искандер-М". Кроме того, враг нанес 11 авиационных ударов, совершил 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения, разрушениям подверглись жилые дома, другая гражданская и административная инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

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В течение суток произошло 27 боевых столкновений".

Детали: На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Галагановки и Леоновки Черниговской области и Искрисковщины и Волфино Сумской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности это Ивашки, Гурьев Казачок, Уды, Стрелечья, Зеленое, Охримовка Харьковской области.

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На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Дружелюбовки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Колодязное, Двуречная, Западное, Синьковка, Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районах Серебрянского лесничества и Белогоровки Луганской области. Нанес авиационный удар возле Григорьевки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении от вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, среди них Миньковка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Предтечино, Белая Гора Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности Авдеевка, Первомайское и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Победа, Георгиевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг совершил обстрелы населенных пунктов Отрадное, Благодатное, Макаровка, Зеленое Поле и Новодаровка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Артиллерийским обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Красное, Гуляйполе, Чаривне, Новоандреевка и Степное Запорожской области и Золотая Балка, Михайловка, Казацкое, Тягинка, Ивановка и Садовое Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 8 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов, а также склад горюче-смазочных материалов противника.