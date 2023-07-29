На двух участках фронта активизировались бои - разведка Британии

За двое суток на юге Украины наблюдается активизация боевых действий на двух участках фронта.

Источник: разведывательный обзор Минобороны Великобритании от 29 июля, "Европейская правда"

Детали: Сообщается, что к югу от Орехова боевые действия сосредоточены возле села Роботино, в зоне ответственности 58-й общевойсковой армии России.

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Дословно: "В восьмидесяти километрах на восток украинские войска разгромили подразделения 247-го гвардейского десантно-штурмового полка Воздушно-десантных войск Вооруженных сил России и захватили село Старомайорское".

Больше деталей: Между тем, как отмечается, на севере другие подразделения воздушно-десантных войск РФ продолжают наступательные операции в Серебрянском лесу к западу от Кременной, но не достигли значительных успехов.