Целью вражеской авиации и артиллерии были девять украинских областей - ОВА

Российские оккупанты атаковали с помощью артиллерии, минометов и авиации девять областей Украины, есть раненые среди гражданских.

Источник: сводка глав ОВА

Детали: Ситуация в регионах по состоянию на 9.00 по данным областных государственных администраций.

Черниговщина: за сутки - 4 обстрела (11 взрывов). Зафиксированы запуски неуправляемых авиационных ракет, обстрел из артиллерии и АГС по Новгород-Северскому району. Без жертв и разрушений.

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Сумщина: вчера в течение дня враг совершил 12 обстрелов. Зафиксировано 85 взрывов. Обстреляно 10 населенных пунктов в 6 громадах: Белопольской, Краснопольской, Миропольской, Глуховской, Дружбовской и Середино-Будской. Краснопольская громада: минометный обстрел (28 взрывов). Белопольская громада: двумя вражескими вертолетами осуществлены пуски ракет типа НАР (7 взрывов), минометный обстрел (7 взрывов). Глуховская громада: обстрел из ствольной артиллерии (2 взрыва), артобстрел (5 взрывов)

Дружбовская громада: обстрел из гранатомета (3 взрыва). Миропольская громада: обстрел из гранатомета (20 взрывов). Середино-Будская громада: минометный обстрел (10 взрывов). Ночью и утром врагом обстреляно 5 населенных пунктов Белопольской, Хотинской, Юнаковской, Середино-Будской ТГ. Данные о последствиях уточняются.

Днепропетровщина: вчера вечером - ракетный удар по Днепру. Попали по админзданиям и жилому сектору. Есть 9 пострадавших, в том числе двое детей - 14 и 17 лет. Кроме атакованных админздания и многоэтажки есть еще повреждения. Это 4 жилых дома вокруг. Одна высотка, другие - двухэтажные. Задело 3 административные сооружения и 7 автомобилей. После трех ночи чрезвычайники завершили поисково-спасательные работы. Работают коммунальщики. Атаковал враг и Никопольщину. Из тяжелой артиллерии ударил по Никополю и Марганецкой громаде. Последствия выясняются. Без жертв.

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Запорожская область: 46 обстрелов за сутки нанес враг по 18 населенным пунктам области. 40 артиллерийских ударов пришлись по территории Гуляйполя, Железнодорожного, Левадного, Ольговки, Белогорья, Полтавки, Малой Токмачки, Каменского, Степного и Степногорска. Кроме этого, военные РФ ударили тремя ракетами по с. Марьяновка Запорожского района, нанесли 2 авиационных удара по Орехову и обстреляли из РСЗО Малые Щербаки. Поступило 18 сообщений о повреждении жилых домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры.

Харьковщина: на Слобожанском направлении противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Ивашки, Гурьев Казачок, Уды Богодуховского района, Стрелечье, Зеленое Харьковского района и Охримовка Чугуевского района. На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Дружелюбовки Изюмского района. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Колодязное, Двуречная, Западное, Синьковка, Кисловка. За сутки пострадавших среди гражданского населения нет.

Луганщина: россияне вели огонь по Белогоровке и Невскому. Противник пытался наступать в Серебрянском лесничестве и вблизи Белогоровки, однако все эти попытки были остановлены украинскими защитниками. За сутки противник совершил 107 обстрелов (546 снарядов).

Донецкая область: за прошедшие сутки рашисты обстреляли населенные пункты: Авдеевка, Курахово, Часов Яр, пгт Большая Новоселка, с.Благодатное, с.Старомайорское, с.Уманское. Информация о повреждениях инфраструктуры не поступала. За сутки по области: один раненый.

Николаевщина: сегодня утром вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет. Вчера враг наносил артиллерийские обстрелы по населенному пункту Куцурубской громады. Попадание зафиксировано по открытой территории. Прошло без пострадавших.

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 29 обстрелов (126 снарядов), из них по г. Херсон - 2 обстрела (11 снарядов). Враги попали в районы 14 населенных пунктов области; территорию терминала для хранения зерна (ООО "Нибулон" пгт Казацкое). В селе Новоберислав армия рф ударила по жилому дому, из-за чего ранен 41-летний мужчина. По пгт Казацкое российская авиация выпустила три КАБ. Повреждены здания предприятия и по меньшей мере 6 жилых домов. В одном из домов на момент обстрела находился 57-летний мужчина. Он получил ранения. Всего за сутки из-за российской агрессии 4 человека получили ранения.