Директор инвестфонда из Киева убил бывшего управляющего банка и сжег тело – полиция

Полиция задержала киевлянина, директора инвестиционного фонда, по подозрению в жестоком убийстве своего товарища, который ранее был управляющим одного из банков в Киеве.

Источник: полиция Черниговской области

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Дословно: "Полицейские задержали 51-летнего киевлянина, который в своем загородном доме убил 49-летнего товарища и на машине вывез тело в Черниговскую область. Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый сжег тело неподалеку кладбища в Козелецкой общине".

Детали: 18 июля в 7 утра в полицию Черниговщины поступило сообщение от жительницы села Ничеговка Козелецкой поселковой общины, которая обнаружила возле местного кладбища следы пожарища, в котором были кости и человеческий череп. Полицейские обнаружили на месте человеческие остатки и ряд вещественных доказательств, в частности следы обуви и автомобильных колес.

Прямая речь начальника криминальной полиции Черниговщины Александра Васильченко: "В ходе оперативно-розыскных мероприятий нам удалось выяснить, что убитый мужчина жил в Киеве. В последний раз он выходил на связь 12 июля. О его исчезновении в полицию заявила сестра... По специальности он банкир, последние несколько лет не работал. Ранее был управляющим одного из банков в Киеве. Оперативники выяснили, что накануне исчезновения мужчина отдыхал со своим товарищем, после чего связь с ним оборвалась".

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Больше деталей: 28 июля при силовой поддержке спецподразделения КОРДа полицейские задержали причастного к убийству в его загородном доме. Полиция провела ряд санкционированных обысков и собрала убедительную доказательную базу, свидетельствующую о причастности фигуранта к совершению убийства.

Следователи под процессуальным руководством прокуратуры начали досудебное расследование по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Задержанному уже сообщили о подозрении в совершении преступления, ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Прямая речь Васильченко: "В ночь с 12 на 13 июля в загородном доме он распивал алкоголь вместе со своим товарищем, бывшим банкиром. Подозреваемый – директор инвестиционного фонда с уставным капиталом более 500 миллионов гривен. Во время внезапно возникшего конфликта злоумышленник схватил полено и забил им товарища до смерти.

Поняв, что натворил, решил скрыть следы преступления. Для реализации своих преступных планов на утро он поехал в гипермаркет, где купил горючие вещества, химические средства и тому подобное. 14 июля задержанный за рулем собственного внедорожника отправился на Черниговщину. Оперативники выяснили, что его отец родом из небольшого села Ничеговка, поэтому подозреваемый хорошо знал местность. Он привез тело товарища на местное кладбище и сжег его. После чего вернулся домой".